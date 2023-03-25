من جديد.. لعبة الكراسي الموسيقية تعود لسوق الكريبتو

من جديد، عادت أسعار العملات الرقمية إلى لعبة الكراسي الموسيقية بتباين في قيمتها خلال تداولات اليوم السبت 25 مارس/آذار.

وذلك بعد أن شهدت أمس انتعاشه جماعية بعد بداية أسبوع مخيبة على خلفية قرار رفع أسعار الفائدة الصادر من البنك الفيدرالي الأمريكي مساء الأربعاء الماضي.

وتراجعت القيمة السوقية للعملات الرقمية إلى 1.14 تريليون دولار.

وأيضا تراجعت قيمة التداولات على العملات الرقمية خلال آخر 24 ساعة لتسجل 51.62 مليار دولار.

ما هو سعر بيتكوين اليوم؟

وتراجع سعر بيتكوين خلال تعاملات اليوم السبت 25 مارس/آذار بنسبة 2.12% إلى 27,444.8 دولار.

كما تراجعت القيمة السوقية للعملة المشفرة الأكثر شهرة في العالم إلى 529.97 مليار دولار.

في حين ارتفع حجم التداولات على بيتكوين بنسبة 48.56% إلى 25.07 مليار دولار خلال آخر 24 ساعة.

وعلى مدار الأيام الـ7 الأخيرة زادت عملة بيتكوين بنسبة 0.19%.

ما هي أسعار العملات المشفرة اليوم؟

التراجع طال أيضا سعر عملة إيثيريوم Ethereum ETH بنسبة 2.79% اليوم ليصل إلى 1745.15 دولار.

في حين ارتفع سعر عملة بينانس كوين Binance coin BNB بما نسبته 0.22% ليسجل 323.60 دولار.

وارتفع سعر عملة ريبل XRP ما نسبته 4.51% من قيمته ليسجل 0.44551 دولار.

ولكن تراجع سعر عملة كاردانو Cardano بما نسبته 0.51% ليبلغ 0.3596 دولار.

أيضا تراجع سعر عملة دوجكوين DOGE بما نسبته 0.88% ليصل إلى مستوى 0.074581 دولار.

وتراجع سعر عملة بولكادوت Polkadot بنحو 3.10% ليصل إلى 5.998 دولار.