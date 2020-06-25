من سيحصل على الجرعات الأولى لفيروس كورونا المستجد في العالم؟

تكثر الدراسات المتعلقة بفيروس كورونا التاجي الذي اكتسح العالم وغير مجرى الحياة التي كان عليها الإنسان سابقاً.

وتتسابق العديد من دول العالم لإنتاج لقاحات خاصة بفيروس كورونا المستجد للتخلص منه، لكن ذلك يطرح تساؤلا حول “من سيحصل على الجرعات الأولى للقاح الذي تثبت فعاليته؟”.

أفادت وكالة “أسوشيتد برس” الإخبارية الأميركية، اليوم الخميس، بأن “الدولة التي يتمكن علماؤها من إنتاج لقاح فعال، سيكون مواطنوها أول من يحصلون على هذا اللقاح”.

وذكرت الوكالة أنه يوجد نحو 10 لقاحات، يتم اختبارها في عدة دول حول العالم، مشيرة إلى أن كل منها في مرحلة مختلفة عن الآخر. وقال مدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية في أميركا أنتوني فوتشي، الثلاثاء الماضي، إن إنتاج لقاح لفيروس كورونا المستجد، المسبب لمرض “كوفيد – 19″، أصبح مسألة وقت.

ولفتت الوكالة إلى أن فوتشي كان يبدي تفاؤلاً حذراً عندما تحدث عن لقاح فيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة)، مشيرة إلى قوله أن اللقاح سيكون متاح نهاية العام أو في بداية 2021. وأوضحت الوكالة أن العديد من الدول الغنية حول العالم، طلبت شراء ملايين الجرعات من اللقاحات التجريبية، في حين يواصل الخبراء مساعيهم لإنتاج اللقاح الذي يمكنه مكافحة المرض بفاعلية.

وتجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة) 9.4 ملايين مصاب، بينهم أكثر من 482 ألف حالة وفاة، بينما كانت بداية ظهور الفيروس في الصين، في نهاية كانون الأول الماضي.