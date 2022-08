مهمة جديدة.. أربعة رواد يقلعون إلى محطة الفضاء الدولية

في مهمة جديدة، أقلع ثلاثة رواد فضاء أميركيون ورابع ألماني، مساء الأربعاء، إلى محطة الفضاء الدولية على متن مركبة سبيس إكس في مهمة في المدار تستمر ستة أشهر كان مفترضاً أن تبدأ قبل عشرة أيام لكنّها أرجئت مراراً.

وسيحلّ رواد الفضاء الأربعة محلّ الطاقم الذي غادر محطة الفضاء الدولية قبل أيام وعاد إلى الأرض، ليل الإثنين الثلاثاء.

وانطلق الطاقم من فلوريدا، على متن كبسولة يحملها صاروخ فالكون 9 من إنتاج شركة سبيس إكس، في الساعة 21,03 (2,03 ت غ الخميس).

ومن المفترض أن تلتحم كبسولتهم “دراغون” بمحطة الفضاء، الخميس، في الساعة 19,10 (00,10 ت غ الجمعة).

#Crew3… 2… 1… and liftoff!

Three @NASA_Astronauts and one @ESA astronaut are on their way to the @Space_Station aboard the @SpaceX Crew Dragon Endurance: pic.twitter.com/dxobsFb4Pa

— NASA (@NASA) November 11, 2021