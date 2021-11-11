مهمة جديدة.. أربعة رواد يقلعون إلى محطة الفضاء الدولية

في مهمة جديدة، أقلع ثلاثة رواد فضاء أميركيون ورابع ألماني، مساء الأربعاء، إلى محطة الفضاء الدولية على متن مركبة سبيس إكس في مهمة في المدار تستمر ستة أشهر كان مفترضاً أن تبدأ قبل عشرة أيام لكنّها أرجئت مراراً.

وسيحلّ رواد الفضاء الأربعة محلّ الطاقم الذي غادر محطة الفضاء الدولية قبل أيام وعاد إلى الأرض، ليل الإثنين الثلاثاء.

وانطلق الطاقم من فلوريدا، على متن كبسولة يحملها صاروخ فالكون 9 من إنتاج شركة سبيس إكس، في الساعة 21,03 (2,03 ت غ الخميس).

ومن المفترض أن تلتحم كبسولتهم “دراغون” بمحطة الفضاء، الخميس، في الساعة 19,10 (00,10 ت غ الجمعة).

وكان مقرّراً أن ينطلق الطاقم في أواخر أكتوبر، لكنّ عملية الإقلاع أرجئت مراراً، بسبب الأحوال الجوية، وبعد “مشكلة صحيّة طفيفة” أصيب بها أحد رواد الفضاء ولم تكشف وكالة الفضاء الأميركية، ناسا، تفاصيل بشأنها.

وقررت ناسا عندها أن تعيد فريق “كرو-2” قبل إطلاق فريق “كرو-3”.

وأطلق على الطاقم اسم “كرو-3″، لأنها ثالث مهمة إلى محطة الفضاء الدولية تنفّذها سبيس إكس لحساب ناسا، لكنّها في الواقع خامس مرة تطلق فيها شركة إيلون ماسك بشراً إلى المدار، إذ قامت قبل “كرو-1″ و”كرو-2” بمهمة اختبارية “ديمو-2” نقلت خلالها رائدي فضاء إلى محطة الفضاء الدولية.

وفي سبتمبر، أطلقت أربعة سياح إلى الفضاء لثلاثة أيام بمعزل عن ناسا.