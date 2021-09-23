مواصفات جديدة لهاتف “سيرفيس دو” القابل للطي من مايكروسوفت

أضافت شركة “مايكروسوفت” مواصفات جديدة إلى النسخة الثانية من هاتفها “سيرفيس دو” القابل للطي، وذلك لتدارك الأخطاء في جهازها الأول من ذات الطراز.

ووفقا لموقع “غيزمودو” التقني، فقد استغرقت النسخة الأولى من “سيرفيس دو” وقتا طويلا لتطويرها، بحيث أن مواصفات الجهاز وكاميرته كانت قديمة فعلا لدى الإطلاق.

وتم تزويد الجهاز الجديد من مايكروسوفت بشريحة “كوالكوم سناب دراغون 888″، وهي أعلى بشكل واضح مما استخدمته في النسخة الأولى من هاتفها القابل للطي، والمطروحة العام الماضي.

كما يتمتع “سرفيس دو 2” بذاكرة وصول عشوائي “رام” بسعة 8 غيغابايت، وإمكانية تخزين تتراوح ما بين 128 و512 غيغا بايت.

وكانت النسخة السابقة من “سيرفيس دو” تعمل بالاعتماد على شريحة “سناب دراغون 855″، وذاكرة “رام” بسعة 6 غيغا بايت.

وتقول مايكروسوفت إن جهازها هو أنحل جهاز محمول يعمل بتقنية “5 جي” في الأسواق.

كما يتمتع الجهاز بكاميرا ثلاثية العدسات، الرئيسية منها دقتها 12 ميغا بكسل، وأخرى عريضة بدقة 16 ميغا بكسل، وكاميرا أمامية بدقة 12 ميغا بكسل.

وبحسب الموقع، فقد قامت مايكروسوفت بتخفيف بعض الحواف الحادة للجهاز، ما يمنحه مظهرا أكثر أناقة.

وتم تزويد النسخة الجديدة من الجهاز بمستشعر بصمة لفتح القفل، وحاضنة مغناطيسية للقلم المرفق بالهاتف.

وفتحت مايكروسوفت باب استقبال الطلبات المسبقة لشراء الجهاز، وسيتم طرحه في الأسواق بحلول يوم 21 أكتوبر القادم.

وكشفت مايكروسوفت عن جهازها الجديد بثمن يبدأ من 1499,99 دولار.

وتطرح مايكروسوفت هاتفها الأحدث بثقة كبيرة، حيث أعلنت أنها ستتيح للمستخدم إعادة الجهاز خلال فترة 60 يوما من شرائه.

وكانت مايكروسوفت قد زودت النسخة السابقة من هاتفها بمجموعة من البرامج التي تنتجها مثل “أوفيس” و “وباور بوينت” ولوحة مفاتيح خاصة ليصبح أشبه بالكمبيوتر المحمول، ما يساعد الأشخاص في إنجاز عملهم أثناء التنقل، وإجراء مكالمات الفيديو بسلاسة.