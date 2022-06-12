مواصفات جهاز شاومي لفك التشفير بدقة 8K

أطلقت شركة شاومي جهاز فك التشفير Mi Box 4S Max الجديد، الذي يأتي بأبعاد 16 95 × 95 × ملم.

وأوضحت الشركة الصينية أن جهاز فك التشفير Mi Box 4S Max الجديد يشتمل على منفذ HDMI 2.1، ولا يمكنه نقل إشارة الصورة بدقة 4K فحسب، بل بدقة 8K أيضا.

منفذ يو اس بي

كما يشتمل جهاز فك التشفير Mi Box 4S Max الجديد على منفذ USB ويدعم تقنية WiFi في النطاقين 2.4 و5 جيجاهرتز.

وينبض بداخل جهاز فك التشفير Mi Box 4S Max الجديد المعالج S905X3 من شركة Amlogic مع ذاكرة وصول عشوائي RAM سعة 4 جيجابايت وذاكرة داخلية سعة 64 جيجابايت.

ويعمل جهاز فك التشفير Mi Box 4S Max الجديد بنظام التشغيل MIUI for TV، والذي يدعم خدمات البث المختلفة مع إمكانية دمجه مع أجهزة المنزل الذكي المتوافقة.

ويأتي مع جهاز فك التشفير Mi Box 4S Max الجديد جهاز تحكم عن بعد (ريموت كنترول) يتيح التحكم بالأوامر الصوتية.

تاريخ شاومي

وشاومي هي شركة إلكترونيات صينية متعددة الجنسيات تأسست في أبريل/نيسان 2010 ومقرها في بكين، تعمل وتستثمر في مجال صناعة أجهزة الهواتف الذكية وتطبيقاتها والأجهزة اللوحية وأجهزة الحاسوب المحمولة والأجهزة المنزلية والحقائب والأحذية والإلكترونيات الاستهلاكية والعديد من المنتجات الأخرى، وفي 2017 كانت تعد الشركة الرابعة عالميًا بعد أبل وسامسونج وهواوي. ولها عدة مقرات رئيسية في سنغافورة وماليزيا والهند.

وأصدرت شاومي أول هواتفها الذكية في أغسطس/آب 2011، وسرعان ما اكتسحت السوق الصيني وأصبحت أكبر شركة هواتف ذكية في الصين في 2014، وأصبحت رابع أكبر شركة مصنعة للهواتف الذكية في العالم في الربع الثاني من 2018، طورت شاومي مجموعة واسعة من الأجهزة الإلكترونية الاستهلاكية ومنتجات المنزل الذكي بلغت أكثر من 100 مليون جهاز ذكي. وفي 2019 بلغ عدد مستخدمي واجهة أم آي يوه آي 291.6 مليون مستخدم نشط شهريًا.

وتوسعت الشركة إلى أسواق أخرى خارج الصين الكبرى منها سنغافورة واليابان وكوريا الجنوبية وروسيا وجنوب أفريقيا ومعظم البلدان والمناطق في جنوب شرق آسيا وأوروبا، ويبلغ عدد موظفيها 18.170 ألف موظف حول العالم.

وتقدر ثروة مؤسسها ورئيسها التنفيذي لي جون بنحو 12.5 مليار دولار أمريكي، طبقا لمجلة فوربس، وهي في المرتبة الرابعة في قائمة أكبر الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا في العالم وتبلغ قيمتها أكثر من 46 مليار دولار أمريكي.

واحتلت المرتبة 468 في قائمة فورتشن جلوبال 500 لعام 2019، والمرتبة 422 في عام 2020، وبلغت شحنات هواتفها المحمولة 125 مليون وحدة في 2019 في المرتبة الرابعة عالميًا.