مواصفات حاسوب آيسر اللوحي Iconia Tab M10

أعلنت شركة آيسر عن إطلاق حاسوبها اللوحي Iconia Tab M10 الجديد نظير سعر يبلغ نحو 150 دولارا أمريكيا.

وأوضحت الشركة التايوانية أن حاسوبها اللوحي Iconia Tab M10 الجديد يمتاز بشاشة IPS قياس 1ر10 بوصة وبدقة وضوح 1200×1920 بيكسل، بينما تبلغ شدة السطوع 400 نيت.

وينبض بداخل الحاسوب اللوحي المعالج MediaTek Kompanio 500 مع ذاكرة وصول عشوائي RAM سعة 4 جيجابايت، بينما تبلغ سعة الذاكرة الداخلية 128 جيجابايت.

ويشتمل الحاسوب اللوحي الجديد على كاميرا رئيسية بدقة 8 ميجابيكسل، إلى جانب كاميرا أمامية بدقة 4 ميجابيكسل لالتقاط صور السيلفي.

ويتمتع الجهاز البالغ سمكه 6ر8 ملم ووزنه 430 جراما بتصميم عصري، وذلك بفضل الجسم المصنوع من الألومنيوم. ويعمل الحاسوب اللوحي بنظام التشغيل Android 12.

وتم تجهيز الحاسوب اللوحي ببطارية سعة6000 مللي أمبير ساعة، والتي تتيح تشغيل مقاطع الفيديو لمدة 5ر10 ساعة.

ويشتمل الحاسوب اللوحي على منفذ USB-C للشحن وعلى مقبس سماعة رأس مقاس 3.5 ملم.