مواصفات رائعة.. آبل تطلق رسمياً الجيل العاشر من حواسيب آيباد

كشف شركة آبل (الثلاثاء 18-10-2022) بشكل رسمي عن الجيل العاشر من حواسيب آيباد اللوحية.

ويتميز الإصدار الجديد من حواسيب آيباد بتصميم بشاشة أكبر، ومواصفات داخلية أقوى، بالإضافة إلى العديد من التحسينات الأخرى مقارنة بالجيل التاسع.

كما يمتاز عن الجيل السابق بأنه يأتي بدون زر الطاقة، وهو ما جعل الشاشة تشغل مساحة أكبر من الواجهة، إذ تأتي الشاشة بقياس 10.9 بوصة مقارنة بالجيل التاسع الذي يبلغ مقاس شاشته 10.2 بوصة. وتأتي الشاشة من نوع Liquid Retina بدقة 2360×1640 بكسل مع مستوى سطوع قدره 500 شمعة.

وقالت آبل في بيان إن حاسوب آيباد الجديد يتمتع بقوة شريحة A14 Bionic، التي تقدم أداءً أسرع مع كفاءة عالية في استهلاك الطاقة، وذلك لإنجاز المهام اليومية التي تتطلب أداءً عاليًا مع توفير عمر البطارية لتدوم طوال اليوم تقريبًا.

وأضافت الشركة أن الحاسوب يتمتع بكاميرات محدثة تشمل كاميرا أمامية واسعة للغاية بدقة 12 ميجابكسل تأتي في وضع أفقي على حافة جهاز آيباد لتجعل المستخدم يستمتع بتجربة مكالمات فيديو أفضل، وأيضًا كاميرا خلفية بدقة 12 ميجابكسل محدثة لالتقاط صور بالغة الوضوح بألوان زاهية وفيديو بدقة 4K.

ميزات آيباد الجديد من آبل

ويمتاز الحاسوب أيضًا بدعم منفذ USB-C، بالإضافة إلى دعم شبكة Wi-Fi 6 التي توفر اتصالات أسرع، كما إلى طراز الاتصال الخلوي بشبكة الجيل الخامس 5G الذي يوفر سرعة فائقة تسمح للمستخدمين من البقاء على اتصال بالإنترنت أثناء التنقل.

وقالت آبل إن المحفظة بلوحة مفاتيح ماجيك الجديدة كليًا والمصممة خصيصًا لجهاز آيباد الجديد توفر تجربة كتابة وصفتها بالمذهلة، مع لوحة تحكم تسمح لك بالنقر على أي مكان فيها، وتصميم مكوّن من قطعتين لاستخدامات متعددة.

ويأتي الحاسوب، التي لا تتجاوز سماكته 7 ميليمترات، ويزن 477 جرامًا لطراز واي فاي، مع حساس بصمة في زر جانبي، وسعة تخزين داخلية قدرها 64 جيجابايت، أو 256 جيجابايت.

وأضافت الشركة أنه مع نظام التشغيل آيباد أوإس 16 iPadOS 16‏ ودعم قلم آبل من الجيل الأول، “يطلق آيباد العنان لقدرات المستخدمين الإبداعية والإنتاجية”. ويمتاز الحاسوب أيضًا بأنه يأتي بأربعة ألوان: الأزرق، والوردي، والأصفر، والفضي.

هذا، ويتوفر الجيل العاشر من حواسيب آيباد اللوحية للطلب بدءًا من اليوم بسعر يبدأ من 449 دولارًا أمريكيًا لطراز واي فاي، وبسعر يبدأ 599 دولارًا أمريكيًا لطراز الجيل الخامس 5G، على أن يبدأ توفره في المتاجر اعتبارًا من 26 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري.