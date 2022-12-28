مواصفات رائعة لهاتف شاومي الجديد "Redmi Note 12 Pro Speed Edition"

أطلقت شركة شاومي الصينية خلال حدثها الخاص الهاتف الخامس في سلسلة ردمي نوت 12 Redmi Note 12 وهو “Redmi Note 12 Pro Speed Edition”.

ويُشحن الهاتف الجديد، الذي يقدم بطارية بسعة 5,000 ميلي أمبير/ الساعة، بالاستطاعة ذاتها التي يُشحن فيها هاتف Redmi Note 12 Pro وهي 67 واطًا، مع أن اسمه يوحي بأنه يُشحن على نحو أسرع.

ويبدو هاتف Redmi Note 12 Pro Speed أيضًا مشابهًا لنسخة Pro، وفيه غيّرت ردمي تصميم قسم الكاميرا الخلفية قليلًا ونقلت علامة Redmi من الأسفل إلى الأعلى.

ويبدو الهاتف الجديد مثل هواتف Poco، لذا لن يكون من المستغرب أن تطلقه الشركة تحت علامة Poco في بعض الأسواق خارج الصين. وتجدر الإشارة إلى أن نسخة Pro Speed تشترك مع نسخة Pro في الأبعاد وسعة البطارية، إلا أنه أخف قليلًا.

ويختلف الهاتفان في المعالج، ومواصفات الكاميرا، إذ إن نسخة Pro تحوي معالجًا من نوع Dimesnity 1080 وكاميرا خلفية رئيسية بدقة 50 ميجابكسل، في حين تحوي نسخة Pro Speed معالجًا من نوع Snapdragon 778G وكاميرا خلفية رئيسية بدقة 108 ميجابكسل مع حساس من نوع Samsung ISOCELL HM2 بدون مثبت صورة بصري. وهناك أيضًا كاميرا ثانية بدقة 8 ميجابكسل للتصوير الفائق العرض، وثالثة بدقة 2 ميجابكسل لتصوير الأجسام القريبة.

وتشمل الميزات الأخرى شاشة من نوع OLED بقياس 6.67 بوصات وبدقة FHD+ مع معدل تردد قدره 120 هرتز، وكاميرا أمامية بدقة 16 ميجابكسل، وحساس بصمة في زر جانبي. ويدعم الهاتف شبكات الجيل الخامس 5G وتقنية الاتصال القريب المدى NFC.

وبخلاف هاتف Redmi Note 12 Pro، الذي يعمل بواجهة المستخدم MIUI 13 المبنية على نظام أندرويد 12، يعمل الهاتف الجديد بواجهة المستخدم MIUI 14 المبنية على نظام أندرويد 13. وهو يأتي باللون الأسود، والأزرق، والأخضر ويقدم ثلاث خيارات من الذاكرة: 6 جيجابايت/ 128 جيجابايت، و8 جيجابايت/ 256 جيجابايت، و12 جيجابايت/ 256 جيجابايت. وسيباع الخيار الأول بسعر يعادل 245 دولارًا أمريكيًا، وبسعر يعادل 260 دولارًا أمريكيًا للخيار الثاني، وبسعر يعادل 285 دولارًا أمريكيًا للخيار الثالث.

وسيُباع هاتف Redmi Note 12 Pro Speed Edition عبر موقع شاومي الصيني، ولا معلومات حاليًا عن موعد إطلاق الهاتف في الأسواق العالمية.