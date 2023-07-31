مواصفات رائعة.. تعرف على مزايا جهاز لينوفو الجديد "Xiaoxin Pad Pro"

أعلنت شركة لينوفو “Lenovo” الصينية عن إطلاق أحدث أجهزتها اللوحية “Xiaoxin Pad Pro” والذي يأتي بمواصفات قوية بالإضافة إلى شاشة مميزة ونظام صوتي قوي من أجل تشغيل ملفات الوسائط المتعددة بكفاءة.

شاشة الجهاز الكبيرة تأتي بقياس 12.7 إنشًا وبدقة 2944 × 1840 بكسل، ومعدل تحديث للشاشة يصل إلى 144 هرتزًا، بالإضافة إلى معدل سطوع يصل إلى 400 شمعة بحد أقصى، وتدعم الشاشة تقنية HDR10 بالإضافة إلى تقنية Dolby Vision لتقديم تجربة بصرية جذابة.

ويعمل الجهاز بمعالج سنابدراجون 870 العالي الأداء، بالإضافة إلى ذاكرة عشوائية بحجم 8 جيجابايت، ومساحة تخزين سعتها 128 أو 256 جيجابايت، قابلة للزيادة حتى تيرابايت عبر بطاقة ذاكرة خارجية، كما يحتوي على حساس لتعرف بصمات الأصابع، بالإضافة إلى تقنية تعرّف الوجه، ويدعم الجهاز شبكات واي فاي 6 وشبكات الجيل الخامس 5G.

ويحمل جهاز لينوفو Xiaoxin Pad Pro بطارية بسعة 10200 ميلي أمبير مع شاحن سريع قوته 20 واطًا، كما يحتوي على كاميرا أمامية واسعة المجال بدقة 13 ميجابكسل، وأخرى خلفية بدقة 8 ميجابكسل، كما يتمتع الجهاز بتصميم معدني، ومتاح باللونين الأخضر والرمادي.

ويحتوي الجهاز على نظام صوتي مكون من أربع سماعات خارجية صُنعت بالتعاون مع شركة JBL المتخصصة في مجال الأجهزة الصوتية، كما تدعم تقنية Dolby Atmos، فضلًا عن مايكروفون مزدوج لتقليل الضوضاء عند تسجيل الصوت أو أثناء المكالمات.

وبدأت لينوفو طرح جهاز Xiaoxin Pad Pro في السوق الصينية بسعر يبدأ من 225 دولارًا أمريكيًا لسعة 128 جيجابايت، ونحو 250 دولارًا أمريكيًا لسعة 256 جيجابايت، ولا معلومات متوفرة حتى الآن بشأن الطرح في الأسواق العالمية.