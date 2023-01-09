مواصفات وسعر مميَّزَين.. تعرف على خصائص هاتف Oppo A56s 5G الجديد

أعلنت شركة أوبو “Oppo” الصينية عن إطلاق هاتفها الجديد Oppo A56s 5G والذي يأتي بمعالج Dimensity 810 ومعدل تحديث 90Hz في الشاشة، وسعر يبدأ من 189 دولار.

يتميز هاتف Oppo A56s 5G بشاشة LCD بحجم 6.56 إنش، والتي تتميز بجودة عرض HD+ أو بدقة 720 في 1612 بيكسل، ومعدل تحديث 90Hz.

أيضاً ينطلق الهاتف بنظام تشغيل Android 12، وواجهة ColorOS UI، ويأتي برقاقة معالج Dimensity 810، وذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام في ذاكرة LPDDR4x، وسعة تخزين 128 أو 256 جيجا بايت، كما يدعم التخزين الخارجي في microSD.

كما يأتي Oppo A56s 5G بنتوء القطرة في الشاشة للكاميرة الأمامية المميزة بدقة 8 ميجا بيكسل، بينما تتضمن إعدادات الكاميرة الخلفية مستشعر رئيسي بدقة 13 ميجا بيكسل، مع مستشعر بدقة 2 ميجا بيكسل لعمق التصوير وفلاش LED.

أيضاً يدعم A56s الإتصال بشبكات 5G، ويدعم اثنان من فتحات SIM، وتقنية Wi-Fi 802، والبلوتوث 5.2، ويدعم نظام GPS، كما يأتي بمنفذ USB C، ومدخل 3.5مم للسماعات، ويدعم الهاتف تقنية التعرف على الوجه، مع مستشعر للبصمة في الإطار الجانبي.

كما يتميز Oppo A56s بسماكة 7.99 مم، ووزن 186 جرام، ويتوفر النموذج الرئيسي من الهاتف بسعر 189 دولار والذي يضم ذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام وسعة تخزين 128 جيجا بايت، على أن يتوفر بألوان الأسود والأزرق.