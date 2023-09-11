الأثنين 26 صفر 1445 ﻫ - 11 سبتمبر 2023 |
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مواصفات شاشة فيليبس 27E2F7901 الجديدة

منذ 42 دقيقة
شاشة فيليبس 27E2F7901

شاشة فيليبس 27E2F7901

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كشفت شركة فيليبس الشاشة 27E2F7901 الجديدة نظير سعر يبلغ نحو 500 دولار أمريكي.

وأوضحت الشركة الهولندية أن الشاشة 27E2F7901 الجديدة تأتي بقياس 27 بوصة وبدقة وضوح 3840 × 2160 بيكسل، مع معدل تحديث صورة يبلغ 60 هرتز.

ويبلغ زمن الاستجابة من الرمادي إلى الرمادي 4 مللي ثانية، بينما تبلغ شدة السطوع 400 قنديلة/م2، أما نسبة التباين فتبلغ 2000:1.

وتغطي الشاشة الجديدة نطاقي الألوان sRGB وRec 709 بالكامل، كما يتم تغطية نطاق الألوان DCI-P3 بالكامل تقريبا.

وتشتمل الشاشة على المنافذ HDMI 2.0 وDisplayPort 1.4 و USB Type C ومحور USB بأربعة منافذ USB A. وعبر مخرج DisplayPort يمكن أيضا توصيل شاشة ثانية.

وتشتمل الشاشة 27E2F7901 الجديدة على مفتاح KVM، كما يمكن إمالتها وتدويرها وتعديل ارتفاعها.

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