مواصفات شاشة فيليبس 27E2F7901 الجديدة

كشفت شركة فيليبس الشاشة 27E2F7901 الجديدة نظير سعر يبلغ نحو 500 دولار أمريكي.

وأوضحت الشركة الهولندية أن الشاشة 27E2F7901 الجديدة تأتي بقياس 27 بوصة وبدقة وضوح 3840 × 2160 بيكسل، مع معدل تحديث صورة يبلغ 60 هرتز.

ويبلغ زمن الاستجابة من الرمادي إلى الرمادي 4 مللي ثانية، بينما تبلغ شدة السطوع 400 قنديلة/م2، أما نسبة التباين فتبلغ 2000:1.

وتغطي الشاشة الجديدة نطاقي الألوان sRGB وRec 709 بالكامل، كما يتم تغطية نطاق الألوان DCI-P3 بالكامل تقريبا.

وتشتمل الشاشة على المنافذ HDMI 2.0 وDisplayPort 1.4 و USB Type C ومحور USB بأربعة منافذ USB A. وعبر مخرج DisplayPort يمكن أيضا توصيل شاشة ثانية.

وتشتمل الشاشة 27E2F7901 الجديدة على مفتاح KVM، كما يمكن إمالتها وتدويرها وتعديل ارتفاعها.