مواصفات مميزة وسعر منخفض.. لينوفو تعلن عن جهاز ThinkPad C14 Chromebook

أعلنت شركة لينوفو مؤخراً جهاز ThinkPad C14 Chromebook الذي ينطلق بمستوى تسعير منخفض 480 يورو.

على عكس إصدار الشركة السابق من سلسلة ThinkPad Chromebook الذي تميز بتصميم متحول، تقدم لينوفو إصدارها الجديد من أجهزة كروم بوك ThinkPad C14 بتصميم تقليدي.

ويتميز جهاز ThinkPad C14 الجديد بمعالجات إنتل على عكس الإصدارات السابقة التي تميزت بمعالجات AMD، حيث يدعم هذا الإصدار الجيل 12 من معالجات إنتل.

كما يأتي الجهاز أيضاً مع ذاكرة عشوائية 16 جيجا بايت رام في ذاكرة LPDDR4X، ويتوفر باللون الأزرق على غرار الإصدار السابق.

أيضاً يوفر ThinkPad C14 ميزة الإتصال بشبكات LTE، كما تأتي كاميرة webcam بمصراع لحماية خصوصية المستخدم.

يذكر أن C14 يأتي بأبعاد 16:9 مع شاشة بحجم 14 إنش وجودة عرض FHD، أو بدقة 1920 في 1080 بيكسل وسطوع 300 nit، على أن يتوفر الجهاز في السوق الأوروبي في شهر أغسطس بسعر 480 يورو.