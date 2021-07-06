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مواصفات منتجات سامسونغ الجديدة.. 3 هواتف قابلة للطي

6 - يوليو - 2021
آخر تحديث: 6 - يوليو - 2021 10:23 مساءً
شعار شركة سامسونغ

شعار شركة سامسونغ

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كشفت تقارير تقنية حديثة، عن مواصفات بعض الأجهزة الجديدة للعملاقة الكورية شركة سامسونغ، التي من المقرر طرحها خلال الأيام المقبلة.

كشفت عدة مواقع تكنولوجية، الثلاثاء، عن مواصفات عدد من منتجات شركة سامسونغ لصناعة الهواتف النقالة، يفترض أنها ستطرح قريبا للجمهور ضمن حزمة أجهزة الشركة الجديدة، التي تشتهر بصناعة هاتف Galaxy.

وقال موقع Tech Reader المتخصص بأخبار التكنولوجيا إن سامسونغ ستطرح هاتفا قابلا للطي من نوع Galaxy وموديل Z Fold 3، بالإضافة إلى هاتف آخر يحمل اسم Galaxy Z flip.

ويمكن طي الهاتفين، لكن الموديل فولد سيكون قابلا للطي العمودي، بينما سيطوى الموديل “فليب” بالشكل الأفقي.

ويتوقع أن تعلن الشركة عن الهاتفين الجديدين في أغسطس المقبل.

وقال موقع Korean Herald الكوري الجنوبي إن من المحتمل أن تطرح الشركة هاتفا ثالثا قابلا للطوي أيضا كطراز ثان للهاتف Z flip.

ووفقا لبيان من سامسونغ فإنها لن تطرح هذا العام أي نسخة من هاتفها الشهير Note، لكن الموقع نقل عن مصادره أن هناك بديلا لهذا الطراز سيحمل اسم Galaxy S21 Ultra.

ووفقا للموقع، فإن هواتف فولط ستحتوي شاشة قابل للطي بمقياس 7.55 بوصة، كما سيكون فيها خمس كاميرا ثلاثة في الخلف واثنتان في الأمام.

وستكون واحدة من هذه الكاميرات الأمامية مزروعة تحت الشاشة، في تجربة هي الأولى من نوعها لسامسونغ، بحسب الموقع.

وقال موقع 9to5google التكنولوجي إن عرض سامسونغ المقبل سيحتوي أيضا على نسخة ساعة Galaxy Watch 4 التي ستحمل تحسينات تتعلق بتسرب الماء، ونسخة من سماعات Galaxy Buds 2.

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