مواصفات هاتفي “Moto G62″ و”G82” من موتورولا

نشرت مواقع تقنية موثوقة تسريبات عن بعض مواصفات وإعدادات هاتفين جديدين من شركة ”موتورولا“ الأميركية، هما ”Moto G62“ و ”Moto G82“.

وكشفت التسريبات، وفقاً لموقع phonearena، أن هاتف ”Moto G62″ سيأتي بشاشة فائقة الدقة بجودة ”FHD+“ مع معدل تحديث عالٍ، وسيعمل على نظام تشغيل ”Android 12“ مباشرة من العلبة، مع ذاكرة وصول عشوائي (RAM) تصل إلى 8 غيغابايت، وذاكرة تخزين داخلية 128 غيغابايت.

وبما يخص التصوير الفوتوغرافي، قد يتميز هاتف ”Moto G62“ بكاميرا خلفية ثلاثية الأبعاد رباعية البكسل، مع كاميرا سيلفي مميزة أيضًا تأتي في منتصف الجزء العلوي من الشاشة على هيئة ثقب دائري (Punch-hole Notch).

ويحتوي الهاتف الذكي الجديد على بطارية بسعة 6000 مللي أمبير مع دعم شحن سريع يصل إلى 33 وات.

كما أشارت التسريبات أيضًا إلى أن الهاتف الجديد من ”موتورولا“ سيدعم شبكة ”Wi-Fi“ مزدوجة النطاق، مع وجود ماسح ضوئي للبصمة مثبت على الجانب.

وسيدعم الهاتف شبكات اتصال الجيل الخامس، ما يسلط الضوء على أن الهاتف سيتم تشغيله بواسطة معالج قوي لدعم مثل هذه التقنية.

هذا وذكرت التقارير أنه سيتم إطلاق الهاتف في مواقع مختلفة على مستوى العالم، بما في ذلك الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وأستراليا والمملكة المتحدة والبرازيل والهند وغيرها.

ويُعد هاتف ”Moto G82“ الرهان الأكبر للشركة الأميركية، والذي من المقرر طرحه في غضون أيام قليلة للفئة الاقتصادية صديقة الميزانية التي تستهدف الشباب في المقام الأول.

وكشفت التسريبات أن الهاتف سيحتوي على شاشة من نوع ”OLED“ مقاس 6.55 بوصة، بدقة ”FHD+“ (2400 × 1080 بكسل).

ويمكن أن يوفر هاتف ”موتورولا“ الجديد ما يصل إلى 16 غيغابايت من ذاكرة الوصول العشوائي، مع خيارات تخزين 128 أو256 أو 512 غيغابايت، جنبًا إلى حنب مع معالج ”Snapdragon 695“.

ويزن الهاتف نحو 178 غرامًا، ويعمل على نظام تشغيل ”Android 12“ مباشرة من العلبة، ويدعم شبكة ”Wi-Fi“ مزدوجة النطاق.

وتشير الصور المسربة للهاتف إلى إعداد كاميرا خلفية ثلاثية.

ومن المتوقع أن يتم تركيب زر التحكم في الصوت وزر الطاقة على الجانب الأيمن من الهاتف.

على غرار هواتف ”موتورولا“ الأخرى، من المتوقع أن يأتي هاتف ”Moto G82“ مع زر ”مساعد غوغل“ المخصص على اليسار.

ووفقًا للتسريبات أيضًا، يحتوي الهاتف على بطارية تبلغ سعتها 4700 مللي أمبير في الساعة يمكن أن تدعم سرعات شحن تصل إلى 33 وات كحد أقصى.