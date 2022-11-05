مواصفات هاتف أوبو الجديد Oppo A98

كشفت معلومات جديدة إلى أن OPPO A98 يحتوي على أفضل المواصفات وتصميم أنيق وجذاب، تمكنه من المنافسة في سوق الهواتف الذكية.

اعتمدت وكالة TENAA الصينية هاتف أوبو الجديد Oppo A98 بالصور والمواصفات الرئيسية قبل إطلاقه الوشيك.

يتميز الجهاز Oppo A98 بشاشة AMOLED منحنية مقاس 6.7 بوصة بدقة FHD + وماسح ضوئي لبصمات الأصابع.

يحتوي الجزء الخلفي لهاتف أوبو الجديد على فتحتين كبيرتين على الرغم من عدم وجود معلومات عن عدد مستشعرات الكاميرا أو مواصفاتها.

حددت TENAA مجموعة شرائح ثمانية النواة للهاتف Oppo A98 يُعتقد أنها Snapdragon 695، وفقا لموقع “gsmarena”.

سيحتوي الجهاز Oppo A98 على ذاكرة وصول عشوائي (رامات) 6 و8 و12 جيجابايت، بينما تبلغ ذاكرة التخزين 128 و256 و512 جيجابايت.

يحتوي Oppo A98 على بطارية بقوة 5000 مللي أمبير في الساعة مع شحن سريع بقدرة 67 وات.

تبلغ أبعاد هاتف أوبو الجديد 162.3 × 74.3 × 7.7 (مم)، بوزن 171 جراما. ويحتوي الجهاز أيضا على فتحة بطاقة microSD.

وفي مبيعات الهواتف الذكية خلال الربع الثالث من 2022 في الصين، جاءت شركة أوبو (بما في ذلك OnePlus) في المرتبة الثانية بمبيعات بلغت 12.1 مليون وحدة، بانخفاض 27% على أساس سنوي.