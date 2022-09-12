مواصفات هاتف موتورولا الجديد Edge 30 Neo

كشفت شركة موتورولا عن هاتفها الذكي Motorola Edge 30 Neo الجديد، الذي يأتي بتصميم أنيق ضمن الفئة المتوسطة.

وأوضحت الشركة الأمريكية أن هاتفها الذكي Motorola Edge 30 Neo الجديد يمتاز بشاشة قياس 6.3 بوصة وبدقة وضوح 2400×1080 بيكسل، مع معدل تنشيط صورة يبلغ 120 هرتز.

مواصفات Motorola Edge 30 Neo

وينبض داخل الهاتف المعالج Qualcomm Snapdragon 695 ثماني النوى بسرعة 2.2 جيجاهرتز مع ذاكرة وصول عشوائي RAM سعة 6 أو 8 جيجابايت، بينما تبلغ سعة الذاكرة الداخلية 128 أو 256 جيجابايت.

ويشتمل الهاتف الجديد على كاميرا خلفية تتألف من عدسة رئيسية بدقة 64 ميجابيكسل وعدسة ذات زاوية واسعة للغاية بدقة وضوح 13 ميجابيكسل، إلى جانب كاميرا أمامية بدقة 32 ميجابيكسل لالتقاط صور السيلفي.

ويأتي الهاتف Motorola Edge 30 Neo بأبعاد 152.9 × 71.2 × 7.8 ملم، بينما يبلغ وزنه 155 جراما، وهو يدعم شبكة Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac وتقنية Bluetooth 5.1 وتقنية NFC.

ويعمل الهاتف الذكي Edge 30 Neo الجديد بنظام التشغيل Android 12، وتم تجهيزه ببطارية سعة 4020 مللي أمبير ساعة، وهو يتوفر بالألوان Very Peri أو Black Onyx أو Ice Palace أو Aqua Foam.

ومؤخرا كشفت موتورولا عن مواصفات هاتف آخر جديد بتقنيات حديثة ومزايا عديدة تنافس به أفضل هواتف أندرويد المطروحة حاليا.

ويأتي هاتف Moto S30 Pro الجديد بهيكل مصنوع من المعدن والبلاستيك والزجاج المقاوم للصدمات والخدوش، أبعاده (158.5/71.2/7.5) ملم، وزنه 172 جراما.

أما شاشته فأتت من نوع P-OLED, بمقاس 6.55 بوصة، دقة عرضها (2400/1080) بيكسل، ترددها يصل إلى 144 هرتز، وتعمل مع تقنيات +HDR10 ما يجعلها من بين أفضل شاشات الهواتف القادرة على التعامل مع الفيديوهات عالية الدقة وألعاب الفيديو الحديثة.