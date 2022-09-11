الأحد 15 صفر 1444 ﻫ - 11 سبتمبر 2022 |
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مواصفات هاتف Honor X40 5G قبل طرحه

منذ 12 ثانية
هاتف هونور

هاتف هونور

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تستعد شركة Honor لعقد حدث في 15 من سبتمبر للإعلان الرسمي عن هاتف Honor X40 5G.

ووفق تسريبات جاءت تفاصيل مواصفات هذا الإصدار من هاتف هونر Honor X40 5G كالتالي..

يأتي هاتف Honor X40 5G المرتقب يأتي بشاشة OLED بحجم 6.67 إنش، ودقة عرض 2400 في 1080 بيكسل.

شاشة هاتف Honor X40 5G الجديد

كما يتوسط الشاشة ثقب للكاميرة الأمامية، وتتميز الشاشة بمعدل تحديث 120Hz، مع عمق ألوان 10 بت.

كما يتميز Honor X40 5G بإعدادات مزدوجة للكاميرة الخلفية بمستشعر رئيسي بدقة 50 ميجا بيكسل مع مستشعر بدقة 2 ميجا بيكسل.

فيما تأتي كاميرة السليفي بدقة 8 ميجا بيكسل.

ويدعم هذا الإصدار رقاقة معالج Snapdragon 695.

سعة الذاكرة في هاتف Honor X40 5G

كما يأتي بذاكرة عشوائية 6 أو 8 جيجا بايت رام، مع سعة تخزين 128 أو 256 جيجا بايت.

وأكدت Honor على دعم هذا الإصدار بقدرة بطارية 5100 mAh.

كما يدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 40W.

ويتميز الهاتف بأبعاد 161.6 في 73.9 في 7.9مم، ووزن 172 جرام.

ومن المقرر أن يأتي الهاتف بواجهة Magic UI 6.1 التي ترتكز على نظام تشغيل Android 12.

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