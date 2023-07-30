مواصفات هاتف Mate X3 Pro 5G القابل للطي من هواوي

من المقرر أن تعقد شركة هواوي مؤتمر المطوريين القادم في 4 من أغسطس، حيث تعلن عن تحديث Harmony OS 4.0 خلال الحدث، كما تشير التوقعات إلى أن العملاق الصيني تقدم هاتف Mate X3 Pro 5G في المؤتمر.

أشارت التسريبات السابقة إلى خطط هواوي لإطلاق ثلاثة من الإصدارات الجديدة من الهواتف الذكية التي تشمل Mate 60 4G، و Mate 60 5G إلى جانب هاتف Mate X3 Pro 5G.

ولقد أوضحت التسريبات التي جاءت حتى الآن مع بعض التفاصيل حول مواصفات هواتف Mate 60، إلا أن التسريبات لم تقدم تفاصيل حول مواصفات هاتف هواوي القابل للطي Mate X3 Pro 5G.

ولقد أكدت التسريبات التي جاءت حتى الآن على دعم هاتف Mate X3 Pro الإتصال بشبكات 5G، على عكس إصدار الشركة السابق من الهواتف القابلة للطي، حيث ضم الإصدار السابق معالج Snapdragon 8+ Gen 1 بميزة الإتصال بشبكات 4G فقط.

من جانب أخر لم تؤكد التسريبات على دعم هاتف Mate X3 Pro المرتقب برقاقة معالج Snapdragon 8 Gen 2 الجديدة.

وتشير التوقعات إلى أن هاتف Mate X3 Pro يأتي بترقية لإصدار الشركة السابق Mate X3 الذي تميز بتصميم خفيف 239 جرام فقط.

يذكر أن هواوي تتنافس في الأسواق قريباً بهاتف Mate X3 Pro مع إصدار سامسونج الجديد Galaxy Z Fold 5، وأيضاً هواتف Honor Magic V2، وVivo X Fold 2 إلى جانب الإصدارات القادمة من الهواتف القابلة للطي Oppo Find N3 وXiaomi MIX Fold 3.