مواصفات وموعد إصدار هاتف آبل القادم “iPhone 13”

يتواصل مسلسل التسريبات للكشفت عن بعص خصائص ومميزات هاتف أبل القادم ”iPhone 13“.

ووفقا للتسريبات الحديثة تعتزم أبل تقديم طراز واحد على الأقل من سلسلة “ iPhone 13 “ بتصميم بدون منفذ شحن، وهو أمر ممكن الآن بفضل شحن MagSafe، كما يمكن أيضًا توقع بعض الترقيات الكبيرة للشاشات والكاميرات وربما تقنية البطارية الجديدة.

موعد الإصدار

فقا للمحل البارز (Ming-Chi Kuo)، فمن المتوقع أن تطلق شركة أبل هاتفها الجديد أيفون 13 في سبتمبر 2021، إذا كان تاريخ إصدار iPhone 13 يتبع نمط أبل للإصدارات السابقة، فيمكننا أن نرى هذا الجهاز يصل إلى الرفوف في 24 سبتمبر 2021، على الرغم من التأخيرات المتعلقة بفيروس كورونا التي واجهت سلسلة iPhone 12 ، مع إطلاقه الذي تم إرجاؤه إلى 13 أكتوبر.

موديلات iPhone 13

وفقا لـ“كو“، فإن أبل ستقدم مرة أخرى أربعة أحجام لـ iPhone 13، لذلك يمكنك أن تتوقع iPhone 13 mini بحجم 5.4 بوصة و6.1 بوصة iPhone 13 و6.1 بوصة iPhone 13 Pro و6.7 بوصة iPhone 13 Pro Max.

تصميم iPhone 13

تخيل لو كان iPhone 12 هو الجيل الأخير من أجهزة أبل التي تتميز بمنفذ شحن مادي في كل طراز، إنها فكرة صادمة، لكن أبل قد تبدأ في التخلص التدريجي من منافذ Lightning بدءًا من أحد طرازات iPhone 13.

التاتش الخاص بجهاز iPhone 13: هل سيعود مرة أخرى؟

تستعد شركة أبل لإصلاح مشكلة في سلسلة iPhone 12، وإعادة ميزة طال انتظارها إلى سلسلة iPhone 13 العام المقبل وهي ”Touch ID“ ماسح بصمات الأصابع.

وكشف المسرب الشهير “ Ming-Chi Kuo“؛ أن أبل ستقوم بإعادة ميزة ماسح بصمات الأصابع لهواتفها بعد أن أزالتها منذ 2017 مع طرح أجهزة iPhone X، خاصة أن العديد من مستخدمي هواتف آيفون اشتكوا من أن ميزة Face ID في أجهزتهم تتسبب لهم ببعض المتاعب أحيانًا ولا تتعرف على وجوههم أثناء ارتدائهم الكمامات، ما يضطرهم لإدخال كلمة المرور لفك قفل الشاشة في تلك الحالات.

مواصفات iPhone 13: 5G

يكشف توثيق تسوية أبل مع Qualcomm أن أبل لديها خطط لاستخدام مودم Qualcomm X60 5G في أجهزة أيفون القادمة، والتي من المحتمل أن تشمل iPhone 13، وهذا أمر مهم لأن مودم X60 ذو الـ 5 نانومتر يمكن أن يندمج مباشرة في شرائح الهاتف.

كاميرا iPhone 13

نسمع الكثير عن سلسلة iPhone 13 بالكامل حتى الآن، ولكن تسريبًا واحدًا يكشف أن هاتفي iPhone 13 Pro و iPhone 13 Pro Max سيقدمان عدسة جديدة واسعة للغاية من 6 عناصر، كما أنه يوفر إمكانية ضبط تلقائي للصورة، تتميز طرازات iPhone 12 Pro الحالية بعدسة بزاوية فائقة الاتساع من 5 عناصر.

كما أن إحدى الشائعات المثيرة للاهتمام التي ظهرت تشير إلى أن شركة أبل تبحث عن موردين لكاميرا ”ذات عدسة مطوية“ من شأنها تحسين التكبير البصري للكاميرا الخاصة بـ iPhone 13، يعني التصميم الذي يشبه المنظار أن العدسة المقربة يمكن تكديسها عموديًا، بدلاً من أفقيًا، مما يعني أنه يمكنك زيادة التكبير البصري دون زيادة حجم الهاتف.

علاوة على ذلك، توقع كو، أن يشتمل كل من iPhone 13 Pro و13 Pro Max على فتحات أكبر في الكاميرات، كما أن كلا الهاتفين سيأتيان بفتحة f / 1.8، أعلى من f / 2.4 المتاح حاليًا، هذا، مقترنًا بعدسة سداسية العناصر، يعني دخول المزيد من الضوء عبر الكاميرا وتحسين جودة الصورة.

البطارية

لم تنجح طرازات iPhone 12 في اختبار عمر البطارية، فقط بطارية هاتف iPhone 12 Pro Max الكبيرة حازت علي إعجاب الجميع، ومع ذلك، يقول كو، إن أجهزة iPhone الجديدة يمكن أن توفر سعة بطارية أكبر دون زيادة البصمة التصميمية. يمكن أن تقرر Apple أيضًا تقديم سعة مماثلة في تصميمات أرق.

iPhone 13 .. هل يمكن طيه؟

لا يوجد دليل في هذه المرحلة يشير إلى أن أبل ستطلق iPhone ليكون قابلا للطي في عام 2021 إلى جانب iPhone 13، على الرغم من أن الأجهزة القابلة للطي أصبحت أكثر شيوعًا وبأسعار معقولة.

تجدر الإشارة إلى أن شركة أبل تمتلك عددًا من براءات الاختراع باسمها فيما يتعلق بالهواتف المحمولة ذات الشاشات القابلة للطي، وبعضها يسمى بـ iPhone Flip، وزعمت التقارير في العامين الماضيين أن كوبرتينو قد أخذ عينات من بعض المرشحين للشاشات المرنة، في إشارة إلى أن شركة أبل تبحث بالتأكيد عن هذه الفئة.