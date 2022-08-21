الأحد 23 محرم 1444 ﻫ - 21 أغسطس 2022 |
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موتورولا تطلق حاسوبها اللوحي الجديد Moto Tab G62

منذ 32 دقيقة
حاسوب لوحي من موتورولا

حاسوب لوحي من موتورولا

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أعلنت شركة موتورولا عن طرح حاسوبها اللوحي Moto Tab G62 الجديد، الذي ينتمي إلى الفئة المتوسطة.

وأوضحت الشركة الأمريكية أن حاسوبها اللوحي Moto Tab G62 الجديد يمتاز بشاشة IPS قياس 10.6 بوصة وبدقة وضوح 2000 × 1200 بيكسل.

وينبض بداخل الحاسوب اللوحي المعالج Qualcomm Snapdragon 680 مع ذاكرة وصول عشوائي RAM سعة 4 جيجابايت، بينما تبلغ سعة الذاكرة الداخلية 64 جيجابايت.

ويشتمل الحاسوب اللوحي على كاميرا أمامية وخلفية بدقة 8 ميجابيكسل لكل منهما، مع إمكانية تسجيل مقاطع فيديو بدقة 1080 بيكسل بمعدل 30 إطارا في الثانية.

ويأتي الحاسوب اللوحي في جسم مصنوع من البلاستيك والألومنيوم، وبسمك 7.45 ملم، بينما يبلغ وزنه 465 جراما.

وتم تجهيز الحاسوب اللوحي ببطارية سعة 7700 مللي أمبير ساعة، يتم شحنها عبر منفذ USB-C، كما يوفر الجهاز مقبس سماعة رأس 3.5 ملم.

ويتيح الميكروفون المدمج إمكانية التحكم الصوتي عبر جوجل Assistant. ويدعم الجهاز شبكة Wi-Fi 5 802.11ac و Bluetooth 5.2.

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