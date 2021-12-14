موتورولا تكشف عن هاتفها الذكي Moto Edge X30

كشفت شركة موتورولا الأمريكية عن هاتفها الذكي Moto Edge X30 الفاخر الجديد.

وأوضحت الشركة الأمريكية أن هاتفها الذكي الجديد يعتبر من الموديلات القليلة الأولى، التي تعتمد على معالج كوالكوم Snapdragon 8 Gen 1 الجديد، والذي يوفر قدرة حوسبة أكبر بمقدار 20% وأداء رسوميات أفضل بنسبة 30% مقارنة بالمعالج Snapdragon 888، بالإضافة إلى ذاكرة وصول عشوائي LPDDR5 سعة 8 و12 جيجابايت وذاكرة داخلية UFS 3.1 سعة 128 و256 جيجابايت.

التجهيزات التقنية

تشتمل باقة التجهيزات التقنية على شاشة AMOLED قياس 6.7 بوصة وتعمل بمعدل تنشيط صورة 144 هرتز ودقة وضوح 1080+ بيكسل، بالإضافة إلى كاميرا أمامية بدقة 60 ميجابيكسل، والتي تتوافر في فتحة أو بشكل غير مرئي في الشاشة.

وعلى الجانب الخلفي تظهر وحدة الكاميرا الرئيسية بدقة 50 ميجابيكسل مع وظيفة تثبيت بصري للصورة، وكاميرا ذات زاوية عريضة للغاية بدقة 50 ميجابيكسل ومستشعر بدقة 2 ميجابيكسل.

وتروج شركة موتورولا لهاتفها الذكي الجديد من خلال بطارية سعة 5000 مللي أمبير ساعة، والتي يتم إعادة شحنها بواسطة منفذ USB-C بقدرة تصل إلى 68 واتا.

ويعتمد الهاتف الذكي Moto Edge X30 الجديد على نظام تشغيل جوجل أندرويد 12.

وتأسست شركة موتورولا في شيكاغو، إلينوي في عام 1928، باسم شركة جالفين للتصنيع، عندما اشترى الأخوان بول وجوزيف جافلين خطط ومعدات التصنيع لشركة ستيويرت باتري المفلسة في مزاد مقابل 750 دولارًا.

وكانت منتجات الشركة الأولى هي محولات البطاريات، وهي الأجهزة التي مكنت أجهزة الراديو التي تعمل بالبطاريات من العمل على الكهرباء المنزلية.

وفي عام 1960، قدمت الشركة أول تلفزيون محمول لاسلكي بشاشة كبيرة في العالم بحجم 19 بوصة يعمل بالترانزيستور.

وفي سبتمبر 1983، وافقت لجنة الاتصالات الفيدرالية الأمريكية على هاتف دينا تاك 8000 أكس، وهو أول جهاز خلوي تجاري في العالم. وبحلول عام 1998، شكلت الهواتف المحمولة ثلثي إجمالي إيرادات موتورولا.