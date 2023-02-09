موجة هبوط تضرب الكريبتو.. بيتكوين دون 23 ألف دولار

تعرض سوق الكريبتو، الخميس، لموجة هبوط مفاجئة، أدى لتراجع أسعار العملات الرقمية المشفرة.

وتعرض سوق العملات الرقمية المشفرة، اليوم الخميس، لتراجعات ملحوظة بعد التفاؤل الذي خيم على السوق إبان تصريحات رئيس الفيدرالي الأمريكي الثلاثاء الماضي، ليتحول مؤشر أسعار العملات الرقمية الكبرى للون الأحمر بقيادة العملة الرقمية الأولى بيتكوين “Bitcoin”.

وفقدت العملات الرقمية المشفرة خلال الساعات القليلة الماضية أكثر من 40 مليار دولار من قيمتها السوقية لتهبط رسملة السوق من أعلى مستوياتها منذ أغسطس/ آب الماضي.

وبعدما ارتفعت العملات الرقمية بقوة أمس لتتجه صوب حاجز الـ 1.1 تريليون دولار، ارتدت السوق اليوم إلى مستويات دون الـ 1.06 تريليون دولار.

ورغم الهبوط المفاجئ في سوق الكريبتو، يواصل المستثمرون عمليات الشراء خصوصاً على عملة بيتكوين؛ لاعتقادهم أنها هزة مؤقتة، وأن الثيران ستنتصر على الدببة سريعاً، خصوصاً في ظل ارتفاع معدلات البطالة، مما يشير إلى توجه الفيدرالي الأمريكي لمواصل سياسة التشديد النقدي.

ما هو سعر بيتكوين اليوم؟

وعجز سعر بيتكوين اليوم الخميس عن مواصلة الصعود وانخفض إلى أقل من 23 ألف دولار، لتتحرك العملة الرقمية هبوطيًا وسط مخاوف من اتساع الخسائر إلى ما دون 22500 دولار، وهي نقطة الدعم التي حصلت عليها بيتكوين مطلع الأسبوع.

وهبط سعر بيتكوين نحو منطقة نقاط المقاومة البالغة 23500 دولار، لينزل دون مستويات 23000 دولار والمتوسط المتحرك البسيط لكل 100 ساعة.

بينما تقع المقاومة الرئيسية التالية بالقرب من منطقة 23000 دولار، ويمكن للزوج أن يتسارع هبوطيًا إذا كان هناك إغلاق أدنى من منطقة الدعم البالغة 22500 دولار.

ما هي أسعار العملات المشفرة اليوم؟

زاد سعر عملة إيثيريوم Ethereum ETH بنحو 0.05% اليوم ليصل إلى 1,634.72 دولار.

ونزل سعر عملة بينانس كوين Binance coin BNB بما نسبته 0.03% ليسجل 322.03 دولار.

وارتفع سعر عملة ريبل XRP ما نسبته 0.06% من قيمته ليسجل 0.3937 دولار.

وهوي سعر عملة كاردانو Cardano بما نسبته 0.26% ليبلغ 0.3876 دولار.

أيضا انخفض سعر عملة دوجكوين DOGE بما نسبته 0.14% ليصل إلى مستوى 0.08831 دولار.

وخسر سعر عملة بولكادوت Polkadot بنحو 1.19% ليصل إلى 6.88 دولار.