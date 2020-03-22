“موزيلا” تطور نسخة جديدة من متصفحها بخصائص أمنية قوية

أعلنت شركة ”موزيلا“ مطورة المتصفح الشهير حول العالم ”فايرفوكس“ عن أنها أطلقت نسخة جديدة من المتصفح باسم (Firefox Preview) حصنته بخصائص أمنية قوية تزيد من الخصوصية مع تجربة استخدامه.

وأدرجت ”موزيلا“ في المتصفح الجديد إضافة (uBlock Origin) لزيادة الخصوصية وتقليل وقت تحميل الصفحة، ومن المتوقع أن تُضاف المزيد من الإضافات رسميا خلال النصف الأول من عام 2020.

وقالت الشركة، إن النسخة الجديدة من المتصفح تجمع بين السرعة والخصوصية وميزات سهلة الاستخدام، وصممت بشكل افتراضي للقيام بحظر مجموعة كبيرة من المتتبعات الإعلانية المستندة إلى الويب، موضحة أن ذلك التطوير يجعل تحميل صفحات الويب أسرع بشكل ملحوظ، خاصة في المواقع التي يوجد بها عدد كبير من الإعلانات.

ويمنح المتصفح الجديد للمستخدم إمكانية استكشاف أحدث ميزات الخصوصية في الهاتف وهي، ”الحماية من التتبع“ (Tracking Protection) التي تعمل بشكل تلقائي وقابلة للتخصيص، كما يحتوي على أدوات أكثر فعالية لزيادة خصوصيتك لتصفح الويب عبر الهاتف، وأُخذت الكثير من هذه الأدوات من متصفح Firefox Focus، مثل القدرة على حذف بيانات التصفح الخاصة بك تلقائيا في كل مرة تغلق فيها التطبيق.

قدمت ”موزيلا“ في هذا التطبيق بعض الميزات لضمان تجربة تصفح سهلة ومريحة، مثل ميزة (Reader View) التي تتيح حذف العناصر غير الضرورية، والتحكم في حجم النص ونمطه، وإمكانية تغيير ألوان الصفحة، وتحديد ما إذا كنت تفضل وجود شريط الأدوات الرئيس في الجزء العلوي أو السفلي من المتصفح.

وتتيح الميزة الثانية (Collection) تجميع علامات التبويب وتنظيمها في أي مجموعة تريدها مثل: التسوق، أو الأخبار، أو السفر وغيرها، من خلال إنشاء ”مجموعات“ (Collections) خاصة بك وتسميتها وإضافة الصفحات إليها أثناء التصفح.

وتساعد هذه الميزة أيضا في تنظيم المهام اليومية للعودة إليها بسهولة ومشاركتها عبر الأجهزة، كما يمكنك مزامنة الإشارات المرجعية وتسجيلات الدخول المحفوظة وسجل التصفح وغيرها عبر جميع أجهزتك.