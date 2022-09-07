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موعد إطلاق هاتف غوغل الجديد "بيكسل 7"

منذ دقيقة واحدة
هاتف بيكسل من غوغل

هاتف بيكسل من غوغل

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بدأت شركة غوغل الأمريكية في إرسال دعوات لحدث الأجهزة الخاص بها، والذي من المقرر عقده يوم الخميس 6 أكتوبر الساعة 10 صباحًا بالتوقيت الشرقي.

سيشهد الحدث إطلاق هواتف Pixel 7 القادمة، بالإضافة إلى ساعة Pixel Watch وعرضت الشركة كلا الجهازين في حدث I / O في وقت سابق من هذا العام، معلنة عن إطلاقهما في الخريف.

يأتي إعلان غوغل قبل يوم واحد فقط من حدث أبل الأبرز Far Out، حيث ستكشف عن سلسلة هواتفها الجديدة iPhone 14 التي تترقبها الأوساط التقنية وعشاق منتجات أبل.

ونشرت شركة غوغل تغريدة عبر تويتر مرفقة بمقطع فيديو يوضح طبيعة الأجهزة التي سيتم الكشف عنها وتتضمن الهاتف الجديد وسماعة لاسلكية إلى جانب الساعة الذكية.

ومنذ حدث غوغل الأخير، كشفت التسريبات المتوالية الكثير من المعلومات عن الأجهزة، حيث كان يبدو أن كل من الساعة والهواتف تشق طريقها إلى أيدي الناس، بحسب موقع ”ذا فيرج“ التقني.

لم تكشف التسريبات الكثير عن Pixel 7 و 7 Pro الذي لم نكن نعرفه بالفعل، مثل حقيقة أنه يحتوي على شريط كاميرا من الألومنيوم مع فتحتين في الخلف لطراز Pro.

وتمكن شخص ما من فتح صندوق الهاتف وتشغيله، ولكن نظرًا لأن Android 13 قد بدأ بالفعل في الظهور على أجهزة أخرى، فهذا ليس بالأمر الجديد حقًا.

ويبدو أن Pixel 7 سيكون استمرارًا مباشرًا جدًا للجيل السابق من الهواتف، ولكن هناك القليل من الضغط مع Watch باعتبارها ”أول ساعة ذكية تصنعها غوغل، من الداخل والخارج“، كما تقول الشركة في مدونتها.

وكان منافسو غوغل (وبالتحديد سامسونغ وأبل) يصنعون أجهزة قابلة للارتداء منذ سنوات، لذلك يجب أن يكون دخول الشركة مكافئاً ومنافسًا إلى حد ما بشكل قوي.

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