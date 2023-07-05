موعد إطلاق هاتف Honor 90 5G للأسواق العالمية

تستعد شركة Honor لإطلاق هاتف Honor 90 5G للأسواق العالمية في حدث يعقد في 6 من يوليو، على أن ينطلق الهاتف بشاشة محسنة.

ينطلق حدث Honor في 6 من يوليو من مدينة باريس لإطلاق سلسلة هواتف Honor 90 للأسواق العالمية، على أن تتضمن السلسلة اثنان من الإصدارات هما Honor 90 5G وHonor 90 Pro.

ولقد شاركت Honor إعلان تشويقي اليوم أكدت من خلاله على أن هاتف Honor 90 5G ينطلق للأسواق العالمية بشاشة محسنة.

أيضاً يشير الإعلان التشويقي إلى تصميم منحني في الشاشة، بحواف مميزة بتصميم مستدير، إلا أن Honor لا تقدم تفاصيل أدق حول التغيير المرتقب في الشاشة.

ويتميز Honor 90 5G بشاشة OLED بحجم 6.7 إنش، وجودة عرض FHD+ أو بدقة 2664 في 1200 بيكسل، كما تدعم الشاشة معدل تحديث 120Hz، وسطوع 1600 nit، أيضاً تدعم الشاشة إنتاج 1.07 مليار لون، وتتميز بتعتيم 3840Hz PWM الذي يعمل على خفض الومضات وحماية العين من الإرهاق.

ولقد انطلق هاتف Honor 90 5G برقاقة معالج Snapdragon 7 Gen 1، وذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 512 جيجا بايت.

أيضاً يدعم الهاتف بطارية بقدرة 5000 mAh، ويأتي بتقنية الشحن السريع بقدرة 66W، كما يدعم الشحن عبر منفذ USB C.

ويضم Honor 90 مستشعر رئيسي بدقة 200 ميجا بيكسل، مع مستشعر بدقة 12 ميجا بيكسل بزوايا عرض فائقة الإتساع، إلى جانب مستشعر عمق بدقة 2 ميجا بيكسل، على أن تدعم الكاميرة التثبيت الإلكتروني، كما يضم الهاتف كاميرة سيلفي بدقة 50 ميجا بيكسل.