موعد الإصدار الثابت من نظام iOS لأجهزة آبل

ستنطلق فعاليات مؤتمر أبل السنوي سينطلق في 7 سبتمبر/أيلول المقبل، وفق ما كشفت تسريبات جديدة.

وتؤكد هذه التسريبات أنباء جديدة عن موعد إطلاق أبل للتثبيت العام المنتظر لنظام التشغيل الجديد iOS 16، حيث ينطلق رسميا للهواتف بين يومي 8 و16 من سبتمبر/ أيلول المقبل، بما يعني عقب انطلاق مؤتمر أبل في الموعد المتوقع له مباشرة.

وتستعد شركة أبل لعقد مؤتمرها السنوي خلال شهر سبتمبر/أيلول المقبل، حيث ستكشف عن عدد من أحدث أجهزتها، في مقدمتها هاتف آيفون 14 الجديد، والجيل الجديد من ساعات أبل الذكية “سيريس 8”.

وكل إصدار ثابت تطلقه أبل لأجهزتها الذكية، يخضع أولا على مدار عدة أشهر لاختبارات يشارك بها في نطاق محدود عدد من المهتمين في تقييم هذه الأنظمة قبل طرحها من مستخدمي هواتف أبل.

ومن الميزات المنتظر ظهورها ضمن التحديثات التي يقدمها نظام التشغيل الجديد iOS 16، تحديثات لتطبيقات الرسائل والبريد الإلكتروني وعرض الصور.

مؤتمر أبل السنوي

وكانت قد كشفت أحدث التقارير الخاصة بكل ما يتعلق بجديد شركة أبل عن أن المؤتمر السنوي للشركة سينطلق يوم 7 سبتمبر/أيلول المقبل، وذلك وفق تقرير جديد لوكالة بلومبرج

وأشار التقرير لوجود تسريبات تتنبأ بإطلاق الإصدار الأحدث من هاتف آيفون، iPhone 14، خلال فعاليات المؤتمر.

بالإضافة للكشف عن الجيل الجديد من ساعة أبل الذكية Series 8، والموعد المتوقع حتى الآن لم تعلق عليه أبل بالتأكيد أو النفي.

وخلال مؤتمر أبل المقبل، من المتوقع تقديم إصدار آيفون 14 والذي سيشمل أكبر قدر من الترقيات مقارنة بالإصدارات الأخرى التي سيتم الكشف عنها.

كما ستطرح أبل للمرة الأولى إصدارات من هواتف آيفون، تدعم معالج A16 المتطور.