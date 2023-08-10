موعد الإعلان الرسمي عن Xiaomi Mix Fold 3

أعلنت شاومي يوم 14 من أغسطس للإعلان الرسمي عن إصدارها الجديد من الهواتف القابلة للطي Xiaomi Mix Fold 3.

وشاركت شاومي عدد من الإعلانات التشويقية، استعرضت من خلالها ملامح تصميم هاتف Mix Fold 3 المرتقب، كما كشفت عن موعد الحدث الرسمي للإعلان عن هذا الإصدار.

ولقد أكد “Lei Jun” الرئيس التنفيذي لشركة شاومي في الإعلان عن التقرير المالي للربع الماضي على خططه للإعلان عن Xiaomi Mix Fold 3 الذي يأتي في فئة الهواتف المميزة.

من جانب أخر أكدت شاومي على أن عملية تطوير Mix Fold 3 تطلبت إعادة هيكلة الهاتف والشاشة القابلة للطي لتطوير إصدار بمميزات فائقة.

كما ألمحت شاومي إلى دعم الهاتف بتصميم جديد لمفصل الشاشة، أيضاً أوضح الإعلان التشويقي تفاصيل إعدادات الكاميرة في الهاتف، حيث يضم Mix Fold 3 عدد 4 من الكاميرات مع تقنية Leica، كما تضم إعدادات الكاميرة عدسات periscope.