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موقع الكتروني: تسريح 50 موظفا في تويتر وسط مساع حثيثة لخفض النفقات

منذ ساعة واحدة
"تويتر "

"تويتر "

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ذكر موقع “ذي إنفورميشن” الإلكتروني أن شركة تويتر المملوكة للملياردير إيلون ماسك سرحت عشرات الموظفين أمس السبت 25\2\2023 في إطار ثامن جولات تخفيض العمالة منذ أن تولى ماسك رئاسة شبكة التواصل الاجتماعي الشهيرة في أواخر أكتوبر\تشرين الأول.

ونقل التقرير عن أشخاص على دراية مباشرة بالمسألة في وقت مبكر اليوم الأحد 26\2\2023 قولهم إن تخفيض الوظائف شمل العديد الفرق الهندسية ومن بينها تلك التي تدعم تكنولوجيا الدعاية وتطبيق تويتر والبنية التحتية الفنية المعنية بالحفاظ على تشغيل أنظمة تويتر.

وسرحت تويتر في مطلع نوفمبر\تشرين الثاني حوالي 3700 موظف في إجراء لتخفيض النفقات اتخذه ماسك الذي استحوذ على الشركة مقابل 44 مليار دولار.

وأشار موقع (ذي إنفورميشن) المعني بالتكنولوجيا الأمريكية إلى أن خفض الوظائف الأخير يستهدف تعويض انخفاض الإيرادات بعدما تولى ماسك الشركة وأيضا خفض عدد العاملين الذي تقلص بالفعل 70 في المئة على الأقل ليصل إلى حوالي ألفي موظف.

وقال ماسك في نوفمبر\تشرين الثاني إن الخدمة تعاني من “انخفاض كبير في الإيرادات” مع إحجام المعلنين عن الإنفاق وسط مخاوف حيال إدارة المحتوى.

    المصدر :
  • رويترز

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