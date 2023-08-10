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ميتا تجري تغييرات جذرية في "ماسنجر"

منذ 5 دقائق
ماسنجر

ماسنجر

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كشفت شركة ميتا عن تغييرات في تطبيق فيسبوك ماسنجر، حيث سيتحلى مستخدمي “أندرويد” “فيسبوك ماسنجر” باعتباره تطبيق الرسائل النصية المخصص لهم بعد 28 سبتمبر/أيلول.

وأعلنت ميتا عن التغيير هذا الأسبوع على صفحة الدعم الخاصة بها، ما يعني أن المستخدمين الذين يعتمدون على التطبيق لإرسال واستقبال الرسائل النصية سيضطرون إلى إيجاد طريقة جديدة للاتصال.

لم يشرح التطبيق المملوك لمارك زوكربيرغ هذه الخطوة، لكن يشاع أن “ماسنجر” قد يجرى إصلاحا جذريا في سبتمبر/أيلول.

وتعتبر خدمة الرسائل القصيرة (SMS) معيار الصناعة الذي تم إنشاؤه منذ عقود من أجل الاتصالات النصية بين أجهزة الاستدعاء والهواتف المحمولة والأجهزة اللاسلكية الأخرى.

ويتكهن مراقبو الصناعة ومستخدمو “ماسنجر” المتخصصون بأن توافق الرسائل القصيرة للتطبيق قد يؤدي إلى عودة أخرى أو ربما يتم طيها في “واتساب”، والذي يستخدم على نطاق واسع على الهواتف المحمولة.

وفي غضون ذلك، سيتعين على مستخدمي “ماسنجر” تعديل عاداتهم. وستظل قادرا على إرسال واستقبال رسائل SMS عبر شبكتك الخلوية، وفقا لإشعار تم نشره في مركز مساعدة “ماسنجر”، “والوصول إلى محفوظات رسائل SMS الخاصة بك من خلال تطبيق المراسلة الافتراضي الجديد بهاتفك.

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