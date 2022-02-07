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“ميتا” تحذر.. سنغلق فيسبوك وإنستغرام في أوروبا!!

منذ 13 ساعة
شعار شركة ميتا

شعار شركة ميتا

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حذرت شركة “ميتا”، من أنها قد تقوم بإغلاق منصتي “فيسبوك” و”إنستغرام” في أوروبا، إذا لم تتمكن من الاستمرار في نقل بيانات المستخدمين إلى الولايات المتحدة.

وأصدر عملاق وسائل التواصل الاجتماعي التحذير في تقريره السنوي، الخميس الماضي، حيث تعمل الجهات التنظيمية في أوروبا حاليا على وضع تشريعات جديدة من شأنها أن تحدد كيفية نقل بيانات المستخدم الخاصة بمواطني الاتحاد الأوروبي عبر المحيط الأطلسي، بحسب “سي إن بي سي”.

وقالت “فيسبوك”: “إذا لم يعتمد إطار عمل جديد لنقل البيانات عبر الأطلسي ولم نتمكن من الاستمرار في الاعتماد على البنود التعاقدية القياسية أو الاعتماد على وسائل بديلة أخرى لنقل البيانات من أوروبا، فمن المحتمل ألا نكون قادرين على تقديم عدد من أهم منتجاتنا وخدماتنا، بما في ذلك فيسبوك وإنستغرام في أوروبا”.

وأضافت الشركة أن هذا سيؤثر ماديا وسلبيا على أعمالها ووضعها المالي ونتائج عملياتها. قال النائب الأوروبي أكسل فوس عبر “تويتر”: “لا يمكن لميتا ابتزاز الاتحاد الأوروبي للتخلي عن معايير حماية البيانات الخاصة به”.

وتابع أن “مغادرة الاتحاد الأوروبي ستكون خسارتهم (للشركة)”. شارك فوس سابقا في صياغة بعض تشريعات حماية البيانات في الاتحاد الأوروبي.
صرح متحدث باسم “ميتا” لشبكة “سي إن بي سي”، اليوم الاثنين، بأن الشركة ليس لديها رغبة ولا تخطط للانسحاب من أوروبا، مضيفا أنها أثارت نفس المخاوف في التقارير السابقة.
وقال: “الحقيقة البسيطة هي أن ميتا والعديد من الشركات والمؤسسات والخدمات الأخرى تعتمد على عمليات نقل البيانات بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة من أجل تشغيل الخدمات العالمية”.

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