ميتا تخسر الرهان.. تويتر يهزم ثريدز بــ 200 مقابل 13

اشتعلت المنافسة بين عملاقي التواصل الاجتماعي “ميتا” و”تويتر”، بما يحظيان به من مزايا واسعة وقاعدة مستخدمين هائلة، خاصة بعد إطلاق ميتا لتطبيق ثريدز المنافس لتويتر.

ولكن يبدو أن فقاعة تطبيق ثريدز الذي أطلقته شركة ميتا منذ أسبوعين فقط انفجرت، وبعد صعود صاروخي انخفض مستخدمو التطبيق بنسبة 70%.

وعلق مارك زوكربيرج الرئيس التنفيذي لشركة ميتا بالقول إن هناك حاجة لتطبيق للمحادثات العامة يستقطب مليار مستخدم واعتبر أن “تويتر” فشل في هذه المهمة حتى الآن.

ووصف موقع “فوربس” الأمريكي، ما حدث، بأن ثريدز أصبح تطبيقا شاحبا بالمقارنة مع توهج “تويتر”، عملاق التواصل الاجتماعي.

ويبلغ عدد المستخدمين النشطين يوميًا في “ثريدز” حوالي 13 مليون، مقابل 44 مليونًا في 7 يوليو وبات متوسط الوقت اليومي الذي يقضيه المستخدم على التطبيق 4 دقائق، مقابل 19 دقيقة يوم الإطلاق، وفقًا لـشركة أبحاث السوق “Sensor Tower”.

في المقابل فإن تويتر يمتلك نحو 200 مليون مستخدم نشط يوميًا ويبلغ متوسط الوقت الذي يقضيه المستخدم على المنصة 30 دقيقة.

وتعمل منصتا الوسائط الاجتماعية بشكل مشابه، لكن “ثريدز” تفتقد بعض الميزات المهمة لصالح “تويتر”، بما في ذلك وظائف سطح المكتب والقدرة على البحث عن الموضوعات بدلاً من المستخدمين فقط.

وأفادت صحيفة “وول ستريت جورنال” أن المديرين التنفيذيين في “Meta” قالوا إنهم يتوقعون انخفاضًا في الاستخدام، ويخططون لميزات جديدة لإبقاء المستخدمين على التطبيق.