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ميتا تدرّب ذكاءها الاصطناعي على منشورات الأوروبيين

منذ 8 دقائق
ميتا بلاتفورمز

ميتا بلاتفورمز

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كشفت مجموعة “ميتا” الأمريكية العملاقة أن كل المحتوى العام من المستخدمين الأوروبيين على منصاتها، مثل إنستغرام وفيسبوك، سيكون متاحًا لتدريب نماذجها العاملة بتقنية الذكاء الاصطناعي التوليدي.

وقالت الشركة في بيان إن المستخدمين الأوروبيين للمنصات المختلفة للمجموعة سيتلقون إشعارًا في الأيام المقبلة يخطرهم بهذه السياسة الجديدة، مع رابط إلى نموذج يتيح لهم رفض المشاركة، بحسب فرانس برس.

وأوضحت “ميتا” أنه “بإمكان الأفراد المقيمين في الاتحاد الأوروبي الذين يستخدمون منصاتنا اختيار عدم استخدام بياناتهم لأغراض التدريب”.

وبشكل ملموس، ستصبح برامج الذكاء الاصطناعي الخاصة بشركة “ميتا” قادرة على التدريب على المنشورات والتعليقات العامة للمستخدمين (مثل الشروحات المرفقة بالصور المنشورة على إنستغرام)، بالإضافة إلى الطلبات والأسئلة المرسلة إلى “ميتا إيه آي” Meta AI، برنامج المحادثة الآلية المتاح منذ نهاية آذار/مارس في الاتحاد الأوروبي.

وأكدت المجموعة العملاقة في مجال التواصل الاجتماعي أن هذا التغيير لن يؤثر على الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا، ولا على الرسائل الخاصة بين المستخدمين البالغين “مع أصدقائهم وعائلاتهم”.

تأخر إطلاق “ميتا إيه آي” في الاتحاد الأوروبي لأكثر من عام بسبب القواعد الأوروبية التي تحكم التقنيات الجديدة، مثل النظام الأوروبي العام لحماية البيانات (GDPR) وقوانين الأسواق الرقمية والذكاء الاصطناعي.

وباتت “ميتا” تعتمد على قرار صادر عن مجلس حماية البيانات الأوروبي، الذي اعتبر في كانون الأول/ديسمبر أن “المصلحة المشروعة” يمكن أن تشكل أساسًا قانونيًا صالحًا لاستخدام البيانات الشخصية لتطوير ونشر نماذج الذكاء الاصطناعي في الاتحاد الأوروبي.

    المصدر :
  • إرم نيوز

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