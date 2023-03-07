"ميتا" ترفع مدة الـ "ريلز" على "فيسبوك" إلى 90 ثانية

أعلنت شركة “ميتا” رفع الحد الأقصى لطول فيديو المقاطع القصيرة “الريلز” على منصتها “فيسبوك” إلى 90 ثانية بعد أن كانت 60 ثانيه فقط.

وتقوم ميتا أيضًا بدمج الذكريات في المزيج، مع خيار جديد لـ”النشر كريل” من موجّه ذكرياتك.

ويشارك الملايين من مستخدمي “فيسبوك” ذكرياتهم عبر التطبيق كل يوم، ومن خلال إضافة الريلز Reels كخيار توزيع، قد تكون هذه الطريقة وسيلة سهلة لجذب المزيد من الأشخاص إلى التنسيق، والتحقق من الريلز في التطبيق.

ورغم أنها قد تكون نسخة طبق الأصل مباشرة من “تيك توك”، إلا أن الريلز كانت ميزة ضخمة بالنسبة إلى “ميتا”، إذ تضاعفت مشاهدات الريلز عبر فيسبوك وإنستغرام خلال العام الماضي، كما تضاعفت عمليات إعادة مشاركة الريلز، عبر المنصات على مدار الأشهر الستة الماضية.