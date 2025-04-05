"ميتا" تطرح نسختيها الأحدث من نموذج الذكاء الاصطناعي

كشفت شركة “ميتا بلاتفورمز”، اليوم السبت/ عن نسختيها الأحدث من نموذجها اللغوي الضخم (إل.إل.إم).

وقالت الشركة إنها طرحت النسختين تحت اسمي (إل لاما 4 سكاوت) و(إل لاما 4 مافريك).

وتعتزم شركة “ميتا”، طرح تطبيق مستقل للذكاء الاصطناعي تحت اسم “ميتا إيه آي”، بخلاف خاصية مساعد الذكاء الاصطناعي التي باتت مدمجة في جميع المنصات التابعة لمشغلة وسائل التواصل الاجتماعي.

ويمثل هذا الطرح خطوة كبيرة في الخطط الطموحة للرئيس التنفيذي “مارك زوكربيرج”، والذي يأمل في أن يجعل شركته رائدة بمجال الذكاء الاصطناعي بحلول نهاية العام، ومنافسة لاعبين رئيسيين مثل “أوبن إيه آي” و”ألفابت”.

وأطلقت الشركة روبوت الدردشة “ميتا إيه آي” لأول مرة في سبتمبر 2023، حيث قدمته كمساعد رقمي توليدي مدعوم بالذكاء الاصطناعي يمكنه تقديم ردود وتصميم صور بناءً على طلبات مستخدمي تطبيقات “ميتا” المختلفة.

وفي أبريل، منحت الشركة الأداة أهمية أكبر، عندما استبدلت ميزة البحث في منصات “فيسبوك” و”إنستجرام” و”واتساب” و”ماسنجر” بخاصية “ميتا إيه آي”.