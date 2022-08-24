ميتا تطرح نظام تسجيل الدخول الجديد لمالكي نظارات Quest

بدأت شركة ميتا “Meta”، الشركة الأم لفيسبوك، ابتداءً من (الأربعاء 24-8-2022) في طرح نظام تسجيل الدخول الجديد لمالكي Quest.

وقالت الشركة: سيتم طرح التحديث عالميًا على أساس تدريجي، لذلك إذا لم يكن لديك خيار إنشاء حساب Meta وملف تعريف Meta Horizon على الفور، فستتلقى التحديث قريبًا.

إذا كانت النظارة الخاصة بك مرتبطة حاليًا بحساب Oculus، فستحتاج إلى التسجيل للحصول على حساب Meta لمواصلة استخدام جهازك بعد 1 يناير 2023.

أعلنت الشركة عن النظام الجديد الشهر الماضي في عكس قرارها المثير للجدل بطلب تسجيل الدخول إلى فيسبوك لاستخدام نظارات Oculus.

وبالرغم من إنك لن تكون بحاجة إلى حساب فيسبوك أو إنستغرام، إلا انه سيظل بإمكانك استخدام هذه الخدمات لإنشاء حساب ميتا “Meta”.

وعلى العكس من ذلك، إذا كنت قد قمت بالفعل بربط جهازك بفيسبوك، فيمكنك إزالة ملف التعريف الخاص بك من حساب Meta الجديد الخاص بك واستخدام بريد إلكتروني بدلاً من ذلك. بمجرد أن يكون لديك واحد، ستحتاج إلى إنشاء ملف تعريف Meta Horizon، مكتمل باسم مستخدم فريد.