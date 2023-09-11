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ميتا تطور نظاما جديدا أكثر قوة للذكاء الاصطناعي

منذ ساعة واحدة
شعار شركة ميتا- رويترز

شعار شركة ميتا- رويترز

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ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال نقلا عن أشخاص مطلعين أن شركة ميتا بلاتفورمز تعمل على تطوير نظام جديد للذكاء الاصطناعي يهدف إلى أن يكون بنفس قوة النموذج الأكثر تقدما الذي تقدمه شركة أوبن إيه آي، وهي منظمة غير ربحية لأبحاث الذكاء الاصطناعي.

وقالت الصحيفة في عددها الصادر أمس إن الشركة الأم لفيسبوك تهدف إلى أن يكون نموذج الذكاء الاصطناعي الجديد جاهزا العام المقبل. وأضافت أنه سيكون أقوى عدة مرات من نسختها التجارية التي يطلق عليها اسم لاما 2.

ولاما 2 هو نموذج لغوي كبير للذكاء الاصطناعي وفق نظام المصدر المفتوح أطلقته ميتا في يوليو تموز.

وقالت صحيفة وول ستريت إن النظام المخطط له والذي لا يزال من المتوقع أن يشهد تغييرات سيساعد الشركات الأخرى على بناء خدمات تنتج نصا متطورا وتحليلات ومخرجات أخرى.

وأضافت الصحيفة في تقريرها أن ميتا تتوقع بدء التدريب على نظام الذكاء الاصطناعي الجديد المعروف باسم النموذج اللغوي الكبير في أوائل عام 2024.

ولم ترد ميتا بعد على طلب رويترز للتعليق على التقرير.

    المصدر :
  • رويترز

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