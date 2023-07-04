ميتا تعتزم منافسة تويتر بتطبيق جديد تحت اسم "ثريدز"

تعتزم ميتا بلاتفورمز إطلاق تطبيق للتدوينات المصغرة تحت اسم “ثريدز”، وذلك بعد أيام من إعلان الرئيس التنفيذي لشركة تويتر إيلون ماسك سقفا بصورة مؤقتة لعدد التغريدات التي يمكن لكل مستخدم رؤيتها على شبكة التواصل الاجتماعي.

فقد أدرج ثريدز، وهو تطبيق للنصوص تابع لإنستغرام، على متجر التطبيقات على أجهزة شركة أبل مع ملحوظة تشير إلى أنه سيكون متاحا للتثبيت على الأجهزة اعتبارا من الخميس، وسيسمح للمستخدمين بمتابعة الحسابات التي يتابعونها على إنستغرام والاحتفاظ باسم المستخدم نفسه.

يأتي الإطلاق بعد أن أعلنت تويتر قائمة من القيود على استخدام التطبيق، منها الحاجة إلى حسابات موثقة لاستخدام تويت.دك.

ولم ترد ميتا حتى الآن على طلب من رويترز للتعليق على إطلاق مماثل على متجر التطبيقات لهواتف أندرويد.