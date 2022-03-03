“ميتا” تعلن عن موعد افتتاح مقرها الجديد في دبي

أعلنت كل من ميتا “الشركة الأم لفيسبوك” ونادي دبي للصحافة عن افتتاح المقر الجديد لشركة ميتا الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مدينة دبي 8 مارس الجاري.

وسيشارك في الافتتاح عدد من المسؤولين في دولة الإمارات العربية المتحدة، إلى جانب رئيسة العمليات العالمية لدى ميتا شيرل ساندبيرج.

وسيقام حفل الافتتاح يوم الثلاثاء القادم 8 مارس، في تمام الساعة التاسعة والنصف صباحاً بالتوقيت المحلي، بمدينة دبي للإنترنت.

“ميتا” تفرض عقوبات على روسيا

خفض تطبيقا فيسبوك، وأنستقرام، الأمريكيان، ترتيب ظهور المحتوى الخاص بوسائل الإعلام الحكومية الروسية، بعد ضغوط للرد على الحرب الأوكرانية.

وقال نيك كليج، رئيس الشؤون العالمية في شركة “ميتا بلاتفورمز” ( فيسبوك سابقا)، الثلاثاء، إن شركته بدأت خفض ترتيب المحتوى الخاص بوسائل الإعلام الحكومية الروسية على صفحات فيسبوك، وحسابات أنستقرام، على مستوى العالم، فضلا عن المنشورات التي تحتوي على روابط لتلك الوسائل على فيسبوك.

وقال كليج للصحفيين في مؤتمر عبر الهاتف، إن خدمات الشركة تراجعت بشدة في روسيا منذ أن أعلنت السلطات هناك أنها ستقيد منصاتها.

وأضاف، أن المقاطع المصورة، ومحتويات الوسائط المتعددة الأخرى تأثرت بشكل خاص.

وأوضح كليج، إن “ميتا” كانت تجري “مناقشات مطولة” مع هيئة تنظيم الاتصالات الروسية (روسكومنادزور) بخصوص قانونها الجديد الذي يلزم بعض شركات الإنترنت الأجنبية بفتح مكاتب لها في روسيا.

ووصف بعض أحكام القانون الجديد بأنها “غير متناسبة”.

وتواجه “ميتا”، ومعها تويتر وجوجل المملوكة لألفابت، إجراءات عقابية محتملة في روسيا لعدم الامتثال بعد للقانون الجديد.

وتواجه شركات التكنولوجيا، ووسائل التواصل الاجتماعي، ضغوطا للرد على العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، والتي أدت إلى فرض حكومات غربية، عقوبات اقتصادية على موسكو.