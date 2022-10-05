ميتا تغري صناع مقاطع "ريلز" بطرق جديدة لكسب المال

كشفت شركة “ميتا” الأمريكية عن سلسلة جديدة من أشكال الإعلانات، تهدف إلى إنشاء مصادر جديدة للإيرادات لمنتجات الفيديو القصيرة (Reels) والرسائل التجارية التي حددتها على أنها مفتاح للنمو هذا العام.

وقالت الشركة إنها بدأت اختبارات لشكل إعلان فيديو جديد قابل للتخطي، “post-loop”، تبلغ مدته من 4 إلى 10 ثوانٍ ويتم عرضه بعد انتهاء مقطع الفيديو القصير الذي يشبه “تيك توك”، والذي تروج له الشركة بشكل كبير.

وأضافت الشركة في منشور لها أن تنسيق مقاطع “ريلز” الجديد يتميز بإعلانات دائرية قابلة للتمرير أفقيًا، ويمكن أن تعرض من إعلانين إلى 10 إعلانات مصورة وتظهر في الجزء السفلي من محتوى”فيسبوك ريلز”.

وقال مسؤولون في “ميتا” إن التنسيقات الجديدة يمكن أن تغري منشئي مقاطع “ريلز” بطرق أخرى لكسب المال من مواضع الإعلانات بجوار مقاطع الفيديو الخاصة بهم.

وقالت ندى ستيرات، نائبة رئيس ميتا: “هدفنا هو أن نكون قادرين على توفير الأدوات وفرص تحقيق الدخل، حيث إنك تعمل باستمرار على زيادة متابعتك لمنشئ المحتوى عبر أنظمتنا الأساسية”.

وروّج المسؤولون للإعلانات التي تفتح الدردشات المباشرة بين الشركات والعملاء المحتملين، قائلين إن “ميتا” يمكنها الآن استخدام الذكاء الاصطناعي لتحسين ما إذا كانت الإعلانات تستهدف عملاء جددا أو أولئك الذين من المرجح أن يجروا عملية شراء.

وأوضح المسؤولون أن الذكاء الاصطناعي، بدوره أيضاً، سيقوي اختيار الإعلانات المعروضة في خلاصات “إنستغرام” الخاصة بالمستخدمين، مستشهدين بأبحاث داخلية للشركة شملت 400 ألف معلن، وأظهرت أن هذا النهج أسفر عن مشتريات مستخدمين أكثر من إعلانات الخلاصات الأخرى.

في سياق متصل، كشفت “ميتا” أيضاً أنها فتحت مساحات جديدة للإعلان على منصة “إنستغرام”، بما في ذلك علامة التبويب “Explore” (استكشاف) التي يراها المستخدمون عند إجراء بحث في التطبيق. ويتم ذلك من خلال إضافة إعلانات على صفحة “Explore” الرئيسية وفي خلاصة الحساب الشخصي.

وتشير الصفحة الرئيسية هذه إلى الصفحة التي يصل إليها الأشخاص عند النقر لأول مرة على علامة التبويب “استكشاف” في”إنستغرام”. ويمكن للمستخدمين تصفح صفحة المحتوى المقترح (suggested) والشائع (trending)، أو النقر على الأزرار الموجودة أعلى الشاشة للتعمق في تريندات مختلفة.

وقالت “إنستغرام” إنها تختبر وضع الإعلانات في خلاصةالحساب الشخصي، مشيرة إلى أن هذه هي “الخلاصة” التي ستظهر عندما يزور المستخدم الحساب الشخصي لمستخدم آخر على التطبيق، ثم ينقر على إحدى مشاركاته في الخلاصة.

وأضافت أنه عادةً ما يؤدي هذا إلى تشغيل خلاصة قابلة للتمرير عموديًا، حيث يمكن للمستخدم بعد ذلك تصفح الصور ومقاطع الفيديو السابقة للمستخدم.

وكجزء من هذا الاختبار، سيُسمح للمبدعين بكسب دخل إضافي من الإعلانات التي يتم عرضها في خلاصات حساباتهم الشخصية. وأوضحت المنصة أنها بدأت الاختبار مع عدد محدد من منشئي محتوى في الولايات المتحدة بشكل مبدئي، على أن يتم توسيع الميزة في وقت لاحق.