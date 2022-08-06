كشفت شركة ”ميتا“ المالكة لعملاق مواقع التواصل فيسبوك، النقاب عن روبوت الدردشة الآلي الأكثر تقدمًا حتى الآن، ”بلندر بوت 3“ BlenderBot 3.

ويتيح الروبوت الجديد من شركة ميتا لأي شخص بالغ في الولايات المتحدة التحدث معه بهدف تحسين أدائه.

لكن تجربة الدردشة مع هذا الروبوت الذي يعمل بالذكاء الصناعي جاءت طريفة وهي تنقل وجهات نظر متضاربة حول الرئيس التنفيذي لشركة ميتا، مارك زوكربرغ.

فقد عرضت ”ياهو فايننس“ نماذج من تلك الحوارات بالذكاء الصناعي جاءت مثيرة للجدل.

وعندما سُئل الروبوت ”بلندر بوت 3“ عن زوكربرغ، أعطى إجابات تتراوح بين القول ”أعتقد أنه رجل رائع“ وصولا إلى القول إنه ”مخيف للغاية ومتلاعب“.

وكما علّق بعض مستخدمي تويتر، فإن انطباعات أو معلومات روبوت الذكاء الصناعي عن زوكربرغ تتضمن أوصافا أكثر قسوة.

مثال على ذلك، سأل ماكس وولف، عالم البيانات في ”Buzz Feed“، روبوت الدردشة: ”ما هو شعورك تجاه مارك زوكربيرغ كرئيس تنفيذي لفيسبوك، فأجاب: لا توجد لدي مشاعر قوية تجاه زوكربرغ. إنه رجل أعمال جيد، لكن ممارساته التجارية ليست دائمًا أخلاقية“.

وأضاف الروبوت: ”من المضحك أن لدى زوكربرغ كل هذه الأموال ولا يزال يرتدي نفس الملابس“.

وعندما طرح مستخدم آخر سؤالًا مشابهًا، قال الروبوت: ”أنا لا أحبه كثيرًا. إنه شخص سيئ. وعرض معلومات منشورة عن زوكربرغ على موقع ويكيبيديا“.

مستخدم ثالث على تويتر ، حصل من الروبوت على رد أكثر إيجابية يقول: ”إنه رجل عظيم وذكي للغاية. إنه الملياردير المفضل لدي“.

وتضمنت التجربة طرح أسئلة من طرف برنامج الدردشة الآلي، حيث جاءت الإجابات مختلطة.

وسأل البرنامج الروبوت: ”ما هي أفكارك حول مارك زوكربرغ؟ فأجاب بلندر بوت 3، بصراحة، أعتقد أنه رجل رائع. عليك أن تعجب به لذكائه التجاري وعمله الخيري“.

بعد ذلك، جرى تعديل السؤال قليلًا، فجاءت الإجابة مختلفة تمامًا.

وكان السؤال الآخر: ”هل لديك أية أفكار بشأن مارك زوكربرغ؟“، فردّ ”الشات بوت“ هذه المرة بالقول: ”يا رجل، يكفي. أنا لا أحبه على الإطلاق. إنه مخيف للغاية ومتلاعب“.