ميتا تكشف عن أدوات جديدة لتخصيص الخلاصات في فيسبوك

كشفت شركة ميتا عن طرق جديدة للمستخدمين لتخصيص خلاصتهم الرئيسة في فيسبوك؛ ما يعزز من تجربتهم عبر المنصة.

وقالت إن المستخدمين سيبدؤون في رؤية أزرار جديدة، مثل “إظهار المزيد” (Show more) أو “إظهار أقل” (Show less) على المشاركات من الأصدقاء والعائلة والمجموعات والصفحات والشخصيات العامة، التي يتفاعل معها المستخدم أو على المشاركات الموصى بها له.

وأضافت أنها ستبدأ أيضًا في اختبار أدوات التحكم الجديدة هذه لمقاطع الفيديو القصيرة المعروفة داخليًّا باسم “ريلز” (Reels).

وأوضحت الشركة أنه إذا حدد المستخدم خيار “إظهار المزيد”، فسيؤدي ذلك إلى زيادة درجة التصنيف لهذا المنشور وما شابه ذلك مؤقتًا.

وتابعت أن تحديد خيار “إظهار أقل” يخفض درجة تصنيف المنشور هذا مؤقتًا.

وستسمح الإعدادات الجديدة للمستخدمين بتحديد المشاركات التي يريدون رؤيتها “أكثر” أو “أقل”، وعلى سبيل المثال، يمكن للمستخدم اختيار مشاهدة عدد منطقي من المنشورات من أصدقائه وعائلته، مع اختيار مشاهدة مشاركات “أقل” من الصفحات والشخصيات العامة التي يتابعها.

ونقل موقع “تك كرانش” التقني عن متحدث باسم “فيسبوك” قوله إن الاختيارات التي يقوم بها المستخدم تؤثر على المنشورات التي يراها لمدة 60 يومًا.

وأضاف المتحدث أن الشركة اختارت هذا الإطار الزمني لأن أبحاثها أظهرت أن الناس يريدون أن تستمر هذه التفضيلات لبضعة أسابيع على الأقل، وأيضًا لأن “فيسبوك” تريد مواكبة التفضيلات المتغيرة للأشخاص.

يذكر أن “فيسبوك” تسمح في الوقت الحالي للمستخدمين بإخفاء المنشورات فقط من الأشخاص الذين يتابعونهم أو أولئك الذين تقترحهم المنصة، ولكن مع الميزة الجديدة، تطرح الشبكة الاجتماعية أدوات للمشاركات من الأصدقاء والمشاركات الموصى بها.

وأكد المتحدث باسم “فيسبوك” في تصريح له أن المنصة ستعرض بشكل دوري خياري “إظهار أقل” و”إظهار المزيد” للمستخدمين. وأشار إلى أنه قريبًا، سيتمكن المستخدمون ،أيضا، من الوصول إلى الأزرار في أي وقت من خلال النقر على قائمة النقاط الثلاث في الزاوية العلوية اليمنى.

وقالت الشبكة إنه من خلال منح المستخدمين طريقة جديدة لتقديم ملاحظات مباشرة حول التصنيف، ستكون قادرة على جعل أنظمة الذكاء الاصطناعي الخاصة بها أكثر ذكاءً واستجابة.

وأضافت في منشور لها “يمكن أن تساعدك ميزات مثل هذه في اكتشاف المزيد من المحتوى ذي القيمة بالنسبة لك، حتى تتمكن من رؤية المزيد مما تريده وما لا تريده، كما هي الحال مع كل تغيير نجريه، سنستخدم التعليقات المباشرة لتحسين نهجنا باستمرار”.

وذكر تقرير للموقع أن التغييرات التي أعلنتها “فيسبوك” من الممكن أن تتطلع المنصة من خلالها إلى معالجة شكاوى المستخدمين الذين يقولون إن “خلاصاتهم مليئة بالعديد من المنشورات التي لا يهتمون بها في الواقع”.

ورأى التقرير أنه يجب أن تساعد عناصر تحكم المستخدم الجديدة في معالجة هذه المشكلات من خلال منح المستخدمين مزيدًا من التحكم فوق المحتوى الذي يظهر في خلاصاتهم.

كما أشار التقرير إلى أن “فيسبوك” ترغب ،على الأرجح، في تدريب خوارزميتها بشكل أفضل لمعرفة المنشورات ومقاطع “ريلز” التي يرغب الأشخاص بالفعل في رؤيتها.