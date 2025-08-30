السبت 7 ربيع الأول 1447 ﻫ - 30 أغسطس 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

ميتا تناقش استخدام نماذجهم للذكاء الاصطناعي في تطبيقاتها

منذ 18 دقيقة
شركة ميتا

شركة ميتا

A A A
طباعة المقال

ذكرت صحيفة “ذا انفورميشن” أمس الجمعة 29\8\2025 نقلا عن أشخاص مطلعين أن شركة ميتا بلاتفورمز تدرس عقد شراكات مع منافسيها غوغل وأوبن إيه.آي لتعزيز خصائص الذكاء الاصطناعي في تطبيقاتها.

وقال التقرير إن القادة في مؤسسة ميتا الجديدة للذكاء الاصطناعي، ميتا سوبر إنتلجنس لابس، درسوا دمج نموذج جيميني من غوغل لتقديم ردود نصية قائمة على المحادثة للاستفسارات المقدمة إلى ميتا إيه.آي، وهو روبوت الدردشة الآلي الأساسي للشركة.

وأضافت المعلومات أن المناقشات شملت الاستفادة من نماذج أوبن إيه.آي لتشغيل ميتا إيه.آي وخصائص الذكاء الاصطناعي الأخرى في تطبيقات ميتا للتواصل الاجتماعي.

وقال التقرير إن أي اتفاقات مع مزودي النماذج الخارجيين مثل غوغل وأوبن إيه.آي هي على الأرجح خطوات مؤقتة لتعزيز منتجات الذكاء الاصطناعي الخاصة بشركة ميتا حتى تحقق نماذجها الخاصة تقدما. وأضاف التقرير أن الأولوية بالنسبة للمختبر هي ضمان قدرة الجيل التالي من نموذجها “لاما 5” على منافسة المنافسين.

وقال متحدث باسم شركة ميتا في بيان “نحن نتبع نهجا شاملا لبناء أفضل منتجات الذكاء الاصطناعي، وهذا يشمل بناء نماذج رائدة عالميا بأنفسنا والشراكة مع الشركات بالإضافة إلى تكنولوجيا المصادر المفتوحة”.

ولم ترد أوبن إيه.آي وغوغل ومايكروسوفت، التي تدعم أوبن إيه.آي، حتى الآن على طلبات من رويترز للتعليق. ولم يتسن لرويترز التحقق من التقرير حتى الآن.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من تكنولوجيا وعلوم

جينسن هوانج الرئيس التنفيذي لشركة إنفيديا
الرئيس التنفيذي لـ"إنفيديا": طفرة الذكاء الاصطناعي أبعد ما تكون عن نهايتها
شركة "بايت دانس"
شركة "بايت دانس" تحدد تقييمها بأكثر من 330 مليار دولار وسط نمو الإيرادات
ساعة أبل
محكمة ألمانية: ساعة أبل ليست منتجاً محايداً لثاني أكسيد الكربون

الأكثر قراءة

قصف إسرائيلي على صنعاء
بـ"خدعة استخباراتية".. إسرائيل تشن غارات جوية على اجتماع قيادات الحوثيين في صنعاء
النائب جبران باسيل
تصريح عالي النبرة لباسيل ضد حزب الله!
عناصر من الجيش اللبناني
فيديو.. الجيش اللبناني يبدأ أكبر عملية جمع للسلاح منذ الحرب الأهلية