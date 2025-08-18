"ميتا" تنجح في إسقاط دعوى قضائية تتعلق بالعلامة التجارية

نجحت شركة “ميتا بلاتفورمز” في إقناع قاض اتحادي بولاية كاليفورنيا الأمريكية برفض دعوى قضائية جاء فيها أن اسم الشركة ينتهك علامة تجارية تابعة لشركة ميتابايت للتوظيف والخدمات التقنية.

وقال قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية فينس تشابريا يوم الجمعة إن ميتابايت لم تستطع إثبات أن اسم ميتا سيضلل المستهلكين وسيدفعهم للاعتقاد بأن الشركتين مرتبطتين ببعضهما، وأن القضية “ليست محل جدل”.

وذكر مانو ميهتا الرئيس التنفيذي لشركة ميتابايت أن الحكم “ينذر بتسجيل سابقة قانونية مقلقة تضر بأصحاب العلامات التجارية الصغيرة” وأن الشركة تدرس خيارات الطعن في قرار المحكمة. ولم يرد محام ومتحدث باسم ميتا بعد على طلب للتعليق اليوم الاثنين.

ميتابايت هي واحدة من شركات عدة رفعت دعوى قضائية ضد ميتا بلاتفورمز لانتهاك علامتها التجارية بعد تغيير اسمها التجاري من فيسبوك في عام 2021.

وتقول شركة ميتابايت ومقرها فريمونت بولاية كاليفورنيا في دعواها القضائية لعام 2023 إن اسم ميتا بلاتفورمز سيؤدي إلى إرباك المستهلكين، بحجة أن الشركتين تقدمان خدمات ذات صلة وتغطيان مناطق جغرافية متداخلة.

وطلبت ميتابايت من المحكمة إلغاء العلامة التجارية “ميتا” التابعة لعملاق التكنولوجيا لأن المصطلح عام وشامل.

وقضى تشابريا لصالح ميتا بلاتفورمز يوم الجمعة وقال إن ميتابايت “لم تقدم أي دليل على حدوث أي التباس من جانب الموظفين المحتملين ولا دليل على الإطلاق على أن أي التباس من هذا القبيل كان له أي تأثير على أعمال ميتابايت”.

وأكد القاضي صحة العلامة التجارية لشركة ميتا بلاتفورمز.