ميتا: نحاول إصلاح العطل الذي طرأ على إنستغرام

تعرّض موقع الصور والفيديوهات للتواصل الاجتماعي “إنستغرام” لعطل فني أدى ‏لانقطاع خدمته عن الآلاف من مستخدميه.‏

ومن المشكلات التي صادفت مستخدمي “إنستغرام” ظهور شاشات تخبرهم أنهم لم يسجلوا ولوج إلى حساباتهم، أو منشورات صور فارغة، أو رسائل “مرحبا بك في إنستغرام”، والتي تظهر عند إنشاء حساب جديد، أو خلاصات أخبار يتوقف تحميلها بعد ظهور أول صور، وفقا لموقع “ذا فيرج”.

كما أبلغ أكثر من 6600 مستخدم عن مواجهتهم مشكلات مع “إنستغرام”، بحسب موقع “داون ديتيكتور”، المعني برصد أعطال المواقع الإلكترونية، ويجمع تقارير الحالة عن الانقطاعات من المصادر، بما في ذلك الأخطاء المقدمة من المستخدمين.

في السياق، أعلنت منصات ميتا أنها تعمل على استعادة خدمة انستغرام، بعدما أبلغ آلاف المستخدمين عن تعذر الوصول إلى منصة تبادل ومشاركة الصور.

وقد يؤثر العطل على عدد أكبر من المستخدمين.

وفقًا للموقع الإلكتروني، كانت 84% من حالات الإبلاغ عن وجود مشكلة في الوصول إلى تطبيق انستجرام بالهاتف المحمول.

وقالت ميتا في بيان “نحن على علم بأن بعض الأشخاص يواجهون مشكلات في الوصول إلى إنستجرام”.

وأضافت “نعمل لإعادة الأمور إلى وضعها الطبيعي في أسرع وقت ممكن ونعتذر عن أي إزعاج”.