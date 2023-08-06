ميزات الحاسوب اللوحي الجديد Xiaomi Pad 6

كشفت شركة Xiaomi مؤخراً عن حاسوبها اللوحي الجديد Pad 6، والذي يتميز بتصميمه الأنيق ومواصفاته الممتازة، مما يجعله من بين أقوى الحواسب اللوحية هذا العام.

ووفقاً لما ذكرته تقارير تقنية، فإن حاسوب Xiaomi Pad 6 يأتي بهيكل أنيق مصنوع من البلاستيك والمعدن والزجاج المقاوم للصدمات والخدوش، حيث تبلغ أبعاد الجهاز 254/165.3/6.2 ملم، ويصل وزنه إلى 490 غراماً.

ويحمل الجهاز شاشة متطورة من نوع IPS LCD، والتي تعمل مع تقنيات Dolby Vision وHDR10، كما يمكن الكتابة والرسم عليها بواسطة قلم ذكي، حيث يبلغ مقاس هذه الشاشة 11 بوصة، ولها دقة عرض تبلغ 2880/1800 بيكسل، ولها تردد يعادل 144 هيرتزاً.

وتم دعم الحاسوب اللوحي Pad 6 بمعالج قوي من نوع Qualcomm SM8250-AC Snapdragon 870 5G، ومعالج رسوميات حديث من نوع Adreno 650، كما تم تزويده بذواكر وصول عشوائي تبلغ سعاتها 6 و8 غيغابايت، وذواكر تخزين داخلية تبلغ سعتها 128 غيغابايت.

وجهزت Xiaomi حاسوبها بلوحة مفاتيح خارجية، ومنفذ USB-C، إضافة إلى بطارية كبيرة تبلغ سعتها 8840 ميلي أمبير، والتي تعمل مع شاحن سريع بقدرة 33 واطاً.

أما بالنسبة لقدرات التصوير الفوتوغرافي، فإن جهاز Xiaomi Pad 6 يحمل كاميرا أساسية بدقة 13 ميغابيكسل، مع عدسة للتصوير العريض، فيما جاءت كاميرته الأمامية بدقة 8 ميغابيكسل.