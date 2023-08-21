الأثنين 5 صفر 1445 ﻫ - 21 أغسطس 2023 |
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ميزات الحاسوب اللوحي MatePad 11.5 الجديد من هواوي

منذ 45 دقيقة
شعار شركة هواوي

شعار شركة هواوي

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أعلنت شركة هواوي الحاسوب اللوحي MatePad 11.5 الجديد من الفئة المتوسطة، الذي يمتاز بشاشة TFT LCD (IPS) قياس 5ر11 بوصة وبدقة وضوح 1440 x 2200 بيكسل.

وأوضحت الشركة الصينية أن بمعدل تنشيط الصورة يبلغ 120 هرتز مع دعم وظيفة النقر واللمس المتعدد حتى 10 نقاط اتصال أثناء اللمس.

ويزخر الحاسوب اللوحي الجديد بمعالج كوالكوم Snapdragon 7 من الجيل الأول مع ذاكرة وصول عشوائي RAM سعة 6 و8 جيجابايت وذاكرة داخلية سعة 128.

ولا يتعدى وزن الحاسوب اللوحي MatePad 11.5 الجديد 499 جراما، وتعمل الكاميرا الأمامية به بدقة 8 ميجابيكسل، بينما تعمل الكاميرا الرئيسية على الجانب الخلفي بدقة 13 ميجابيكسل، ويمكن تسجيل مقاطع الفيديو بدقة 3120 x 4208 بيكسل.

وتروج هواوي لجهازها الجديد من خلال تجهيزه ببطارية سعة 7700 مللي أمبير ساعة، وتمتد فترة تشغيل البطارية إلى 5ر10 ساعة ويتم إعادة شحنها عن طريق منفذ USB-C بقدرة تصل إلى 5ر22 وات، ويعتمد الحاسوب اللوحي الجديد على نظام التشغيل HarmonyOS 3.1.

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