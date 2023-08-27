ميزات الهاتف الذكي الجديد Vivo Y77

أزاحت شركة Vivo مؤخراً الستار عن هاتفها الذكي الجديد Y77، والذي ينتمي إلى الفئة المتوسطة، حيث يحمل مواصفات جيدة وإمكانات عالية، وسعر منافس يبدأ من حوالي 170 يورو.

وبحسب ما ذكرته تقارير تقنية، فإن هاتف Vivo Y77 يأتي بهيكل ذي تصميم أنيق مقاوم للماء والغبار، حيث تبلغ أبعاد الجهاز 164.1/76.2/8 ملم، ويصل وزنه إلى 190 غراماً.

ويحمل الهاتف شاشة متطورة من نوع IPS LCD، والتي تعمل مع تقنيات HDR10 لتوفير دقة فائقة في عرض الصور، حيث يبلغ مقاس هذه الشاشة 6.64 بوصة، ولها دقة عرض تبلغ 2388/1080 بيكسل، ولها تردد يعادل 120 هيرتزاً، فيما يصل معدل سطوعها إلى 395 شمعة/م تقريباً.

ويعمل هاتف Y77 بنظام تشغيل Android 13، وتم دعمه بمعالج قوي من نوع Mediatek Dimensity 7020، ومعالج رسوميات حديث من نوع IMG BXM، كما تم تزويده بذواكر وصول عشوائي تبلغ سعاتها 8 و12 غيغابايت، وذواكر تخزين داخلية تبلغ سعاتها 256 غيغابايت.

وفيما يتعلق بقدرات التصوير الفوتوغرافي، فإن الهاتف يحمل كاميرا أساسية ثنائية العدسة بدقة 50+2 ميغابيكسل، فيها عدسة للتصوير العريض، فيما جاءت الكاميرا الأمامية بدقة 8 ميغابيكسل.

وجهزت Vivo هاتفها بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، إلى جانب منفذ USB Type-C 2.0، وماسح لبصمات الأصابع، إضافة إلى بطارية كبيرة تبلغ سعتها 5000 ميلي أمبير، والتي تعمل مع شاحن سريع بقدرة 44 واطاً.