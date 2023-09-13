الأربعاء 28 صفر 1445 ﻫ - 13 سبتمبر 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

ميزات تطبيق Camera 9.0 من غوغل

منذ 46 دقيقة
هاتف غوغل بيكسل

هاتف غوغل بيكسل

A A A
طباعة المقال

بدأت شركة غوغل في طرح إعادة تصميم كبيرة لتطبيق Pixel Camera مع الإصدار 9.0 الذي يتطلب بشكل خاص نظام Android 14.

ومن بين الميزات القادمة: الحركة الشاملة، والتعريض الطويل، وصور البورتريه، والوضع الليلي، والبانوراما، والصورة البانورامية.

بالإضافة إلى Slow Motion، وTime Lapse مع الفيديو. وهناك تعديل واحد لطيف يجعل Night Sight سريعًا بعيدًا، بينما أصبحت عناصر التحكم في الفيديو الآن أكثر انتشارًا.

يقوم Camera 9.0 بإزالة “الأوضاع“، في حين يكون المحول ثابتًا ويتذكر وضع الصورة أو الفيديو الذي كنت تستخدمه آخر مرة.

وإلى جانب إعادة التنظيم لوضع الغالبية العظمى من عناصر التحكم في الجزء السفلي من شاشتك لتسهيل الوصول إليها بيد واحدة، لا توجد تغييرات مرئية جذرية أخرى.

يتطلب Google Camera 9.0.115.561695573.37 نظام Android 14 ولن يتم تثبيته على نظام التشغيل Android 13 أو الإصدارات الأقدم. وعلى هذا النحو، يبدو أن هذا التحديث مخصص لمستخدمي Pixel في البرنامج التجريبي.

بدأ طرح الإصدار الجديد في 7 سبتمبر، ولكنه ليس متاحًا على نطاق واسع بعد في متجر Play.

    المزيد من تكنولوجيا وعلوم

    نظام التشغيل iOS 17
    خصائص فريدة في تطبيق الهاتف والبريد الصوتي.. إليك أهم مزايا "iOS 17"
    الرئيس التنفيذي لشركة آبل "تيم كوك"
    صورة.. تعرف على أول منتج محايد كربونياً من آبل
    هاتف آيفون
    الصين تنفي حظر شراء أو استخدام الهواتف الأجنبية

    الأكثر قراءة

    من وادي خالد - أرشيفية
    انفجار لغمَين وإصابة 3 سوريّين.. ماذا حصل في وادي خالد؟
    صورة لأحد عناصر الهلال الأحمر خلال اشتباكات مخيم عين الحلوة (وسائل التواصل الاجتماعي)
    حزب الله غاضب من توقف المعارك في مخيم عين الحلوة!
    الجيش الإسرائيلي على الحدود مع لبنان - أرشيفية
    صورة وتفاصيل جديدة عن مطار إيران العسكري في جنوب لبنان