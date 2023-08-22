ميزات ثورية لبروجيكتور سامسونغ الجديد The Freestyle

أعلنت شركة سامسونغ عن إطلاق الجيل الثاني من البروجيكتور The Freestyle نظير سعر يبلغ 800 دولار أمريكي، كما تتوافر بطارية منفصلة للجهاز بسعر يبلغ 190 دولارا أمريكيا.

وتروج الشركة الكورية الجنوبية لجهاز البروجيكتور الجديد من خلال إمكانية عرض صورة تتراوح من 30 إلى 100 بوصة حسب المسافة الفاصلة بين البروجيكتور والشاشة، والتي تتراوح من 9ر0 إلى 3 متر.

ويمتاز البروجيكتور الجديد بعرض الصورة بدقة وضوح 1920 x 1080 بيكسل مع درجة سطوع تبلغ 230 لومن ANSI، بينما تصل نسبة التباين إلى 1:100000.

وأعلنت شركة سامسونغ أن العمر الافتراضي لعنصر الإضاءة LED يتراوح من 20 إلى 30 ألف ساعة تشغيل، ومن ضمن الوظائف الرائعة أيضا إمكانية وضع اثنين من أجهزة البروجيكتور The Freestyle بجانب بعضهما البعض لعرض صورة عريضة للغاية بنسبة باعية 32:9، وعندئذ يتم محاذاة الحواف تلقائيا.

وتشتمل باقة التجهيزات التقنية للبروجيكتور الجديد على سماعة 360 درجة مستمدة من الموديل السابق، ويوفر جهاز سامسونغ الجديد العديد من المزايا المتطورة مثل الضبط التلقائي للصورة وتصحيح الانحراف.

ولتلبية رغبات عشاق الألعاب، يتيح البروجيكتور الجديد إمكانية تشغيل الألعاب السحابية عن طريق مركز الألعاب بحيث يقوم المستخدم بتوصيل وحدة تحكم البلوتوث بالبروجيكتور وتشغيل الألعاب عن طريق إكس بوكس Cloud Gaming أو نفيديا GeForce Now أو أمازون Luna، مع توافر العديد من تطبيقات البث بفضل الاعتماد على نظام التشغيل Tizen.