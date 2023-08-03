ميزات جديدة قادمة قريباً لتطبيق واتسآب

يختبر تطبيق المراسلة الفوري الشهير واتسآب في الوقت الحالي باختبار مجموعة من المميزات والخواص الجديدة، والتي ستكون متاحة قريباً لجميع المستخدمين، وفق ما كشفت تقارير تقنية.

وبحسب ما جاء في التقارير، فإنه من أبرز الخواص الجديدة التي يجرى اختبارها حالياً على النسخة التجريبية من واتسآب على نظام تشغيل الأندرويد، هي ميزة متعلقة بمقاطع الفيديو.

وأشارت إلى أنه من خلال هذه التقنية الجديدة، سيكون بإمكان المستخدم تسجيل لقطات فيديو وإرسالها مباشرة أثناء المحادثات، لافتة إلى أن رسائل الفيديو المباشرة هذه ستصير متاحة لجميع المستخدمين في الأسابيع القليلة المقبلة.

ونوهت التقارير إلى أن واتسآب ستقدم لمستخدميها أبضاً مجموعة من أدوات الأمان الجديد، من أجل ضمان خصوصيتهم، حيث يتضمن هذا تلقي إشعارات عند استقبال رسائل من أرقام هواتف غير مسجلة في قائمة الاتصال الخاصة بالمستخدم.

وأضافت أنه من بين التحديثات القادمة قريباً إلى واتسآب، شريط البحث الذي تم تصميمه من جديد بالكامل، ليكون ملائماً للتصميم ثلاثي الأبعاد الجديد، الذي ينوي التطبيق تنفيذه.